Большие учения НАТО в Польше у российской границы: из девушек получаются прекрасные танкисты

— Изменилось ли что-то после начала войны в практике учений?
— Что я могу точно сказать, так это то, что наши тренировки всегда были нашей повседневной рутиной. Это связано с постоянным развитием технологий. Системы вооружений постоянно модернизируются. Мы постоянно тренируемся с учетом того, как будет выглядеть следующее поле битвы, будь то в Европе или Азии, будь то в Афганистане или Ираке. Разные местности означают разные условия, к которым мы должны быть готовы. Иногда этого городская среда, в другой раз пустыня или горы. Любой тип местности будет диктовать, какое вооружение и оборудование вы можете использовать и что у вас есть в активе. Например, в горах Афганистана вы бы не видели столько танков, потому что там ландшафт для этого не приспособлен. У вас может быть много самолетов, небольших транспортных средств, много пехоты и это все нужно, когда вы попадаете на такое поле боя, где нужно входить в города. Когда на местности грода и шоссе, конечно, все будет совершенно иначе, чем мы видели в Ираке.
— Но вы готовы психологически к тому, что в войне в Европе приходится рыть окопы, пережидать ракетные обстрелы и налеты авиации?
— Наши солдаты обучены, и мы готовы. И натовские солдаты здесь, в этой боевой группе, находятся именно для того, чтобы сдерживать любую вероятную агрессию, которая может угрожать любой из стран НАТО. Для этого мы здесь, для этого тренируемся на холоде, в снегу, в жаре или в кишащих насекомыми лесах. Мы готовы и хотим действовать на любом фронте, в любой среде, чтобы защитить наших союзников по НАТО.
Капитан Дэвисон четко сформулировал, какова его задача в у российских границ: «Сейчас наша миссия состоит в том, чтобы укрепить силы НАТО в Восточной Европе. Подразделению, в котором я состою, поставлена задача усилить боевую группу НАТО в Восточной Польше. Так что мы здесь для того, чтобы сдерживать возможную агрессию с Востока и укрепить восточный фланг НАТО».