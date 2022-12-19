Большие учения НАТО в Польше у российской границы: из девушек получаются прекрасные танкисты

Капитан Алекс Дэвисон – командир роты «Аннигилятор» – поделился с нами впечатлениями после выполнения всех учебных упражнений с использованием самоходных зенитных установок Гепард.

Фото: Капитан Алекс Дэвисон - опытный командир роты.

Мы наблюдали стрельбу из системы "Гепард" и надо признать, это весьма впечатляет. «Да, они работают потрясающе. Наш минометный взвод отстреливал по нескольку раундов. Это была часть тренировочных упражнений» - подтвердил Дэвисон наши впечатления дилетантов.

По словам командира роты миссия в Польше достаточно сложная, но приезжим военным очень помогла принимающая сторона. «Поляки здорово поддержали нас. У армии здесь есть мощная вспомогательная инфраструктура, чтобы дать нам все необходимое для службы». Обычно подразделение Дэвисона базируется в Форт-Худе, Техас. «Многие из наших солдат здесь впервые увидели снег, так что это определенно интересный опыт – приехать сюда, в Восточную Польшу, и попробовать служить здесь».

Подготовка занимает много месяцев

Для работы с современными боевыми системами – будь то танки, артиллерия или что-то еще – требуется много знаний и навыков. Мы подробно опросили штаб-сержанта Фостера, что и как происходит, пока солдат становится специалистом своего дела.

— То, что мы сегодня видим в тренировочном бою - это завершающий этап обучения?