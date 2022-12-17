В связи с протестами власти Ирана арестовали одну из самых известных актрис страны Таране Алидоост, звезду фильма "Продавец", удостоенного оскаром как лучший фильм на иностранном языке, сообщили государственные СМИ в субботу.
В Иране арестовали самую известную кинозвезду страны
В Иране арестовали самую известную кинозвезду страны
Государственное информационное агентство IRNA сообщило, что Алидоост была арестована через неделю после выражения солидарности в Instagram с первым человеком, казненным во время протестов.
На странице информационного агентства в Telegram было написано, что она арестована за то, что не представила «никаких документов в подтверждение своих утверждений».
«Его звали Мохсен Шекари», - написала она в своем посте. - «Любая международная организация, которая становится свидетелем этого кровопролития и бездействует, является позором для человечества».