В Иране арестовали самую известную кинозвезду страны

Государственное информационное агентство IRNA сообщило, что Алидоост была арестована через неделю после выражения солидарности в Instagram с первым человеком, казненным во время протестов.

На странице информационного агентства в Telegram было написано, что она арестована за то, что не представила «никаких документов в подтверждение своих утверждений».