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В жилом доме вспыхнул пожар: погиб человек

rus.postimees.ee
В жилом доме вспыхнул пожар: погиб человек
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Спасатели. Фото иллюстративное
Спасатели. Фото иллюстративное Фото: Jürgen Puistaja

Сегодня, 18 декабря, после полуночи в деревне Кабристе в Пярнумаа в пожаре в жилом доме погиб мужчина.

В 01.01 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Кабристе горит одноэтажный жилой дом, в котором может находиться человек. На момент прибытия спасателей дом полыхал открытым огнем.

Спасатели сразу приступили к тушению пожара и вошли в дом. В 01.33 в ходе спасательных работ в доме был обнаружен пострадавший, которого передали медикам скорой помощи. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь вынесенного из дома мужчины.

На пожар отреагировали профессиональные спасатели из команд Пярну, Лихула, Мярьямаа, Пярну-Яагупи и Тыстамаа.

По предварительным данным, возгорание могло начаться в котельной, но точная причина возгорания будет установлена ​​в ходе дальнейшего производства.

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