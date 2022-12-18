Сегодня, 18 декабря, после полуночи в деревне Кабристе в Пярнумаа в пожаре в жилом доме погиб мужчина.
В жилом доме вспыхнул пожар: погиб человек
В жилом доме вспыхнул пожар: погиб человек
В 01.01 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Кабристе горит одноэтажный жилой дом, в котором может находиться человек. На момент прибытия спасателей дом полыхал открытым огнем.
Спасатели сразу приступили к тушению пожара и вошли в дом. В 01.33 в ходе спасательных работ в доме был обнаружен пострадавший, которого передали медикам скорой помощи. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь вынесенного из дома мужчины.
На пожар отреагировали профессиональные спасатели из команд Пярну, Лихула, Мярьямаа, Пярну-Яагупи и Тыстамаа.
По предварительным данным, возгорание могло начаться в котельной, но точная причина возгорания будет установлена в ходе дальнейшего производства.
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