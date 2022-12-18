Полиция просит помощи в установлении местонахождения 29-летней Кятлин, которая вечером 17 декабря ушла из находящегося в западной части Таллинна лечебного учреждения и местонахождение которой до сих пор неизвестно.
Полиция ищет пропавшую в Таллинне 29-летнюю женщину
Полиция ищет пропавшую в Таллинне 29-летнюю женщину
Рост Кэтлин 160 см, у нее полное телосложение, темно-каштановые вьющиеся волосы. На ней была серая спортивная куртка с красным капюшоном, черные лыжные штаны и летняя обувь.
На основании собранной на данный момент информации, Кятлин также может двигаться в сторону Пярну.
Полиция просит всех, кто видел Кятлин или знает ее местонахождение, сообщить об этом по номеру 112.