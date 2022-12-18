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СМИ: власти США просили ВСУ не убивать главу Генштаба ВС РФ

Война в Украине, 298-й день
rus.postimees.ee
СМИ: власти США просили ВСУ не убивать главу Генштаба ВС РФ
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Сергей Шойгу и Валерий Герасимов.
Сергей Шойгу и Валерий Герасимов. Фото: Gavriil Grigorov/AP/Scanpix

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 298-го дня войны, 18 декабря. 

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