Устаревшие карты, переговоры по открытым каналам, нереалистичные приказы, некомпетентность и беспорядок - расследование The New York Times раскрывает причины военного провала РФ.
NYT: вместо победы над Украиной Путин устроил катастрофу РФ
Вместо громкой победы над Украиной и быстрого захвата Киева президент РФ Владимир Путин «столкнулся с чем-то совершенно другим: величайшей гуманитарной и стратегической катастрофой его народа со времен распада Советского Союза», пишет американское издание The New York Times (NYT) в масштабном расследовании о причинах военного провала РФ, опубликованном в субботу, 17 декабря. При этом убиты оказались десятки тысяч российских солдат, а части армии РФ «разбиты после почти 10 месяцев войны», передает DW.
Россияне начали вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, получив нереалистичные приказы о быстром продвижении к Киеву за 18 часов, ориентируясь по устаревшим картам 1960-х годов, при этом военные вели переговоры по открытым каналам, используя обычные мобильные телефоны, что делало их мишенью для Вооруженных сил Украины (ВСУ), и в целом демонстрировали некомпетентность и плохую организованность, утверждается в материале NYT на основе анализа документов, включающих перехваты переговоров российских военных и секретные планы командования войск РФ, предоставленные, среди прочего, Главным управлением разведки Украины, и множества проведенных интервью.
Согласно этим данным, быстрая атака на Киев не удалась еще и потому, что слишком тяжелая военная техника просто увязла в распутице, из-за чего войска РФ только на пересечение границы с Украиной потратили более суток.
Неподготовленных мобилизованных бросали в «мясорубку»
Уже в сентябре, после проведенной мобилизации, военнослужащие российской 155-й бригады морской пехоты оказались на территории Украины, не имея ни карт, ни аптечек, ни работающих раций, пишет NYT. Как утверждается в публикации, всего за несколько недель до этого они были обычными рабочими или водителями грузовиков, один из медиков раньше работал барменом и вообще не имел медицинской подготовки, их вооружили старыми автоматами Калашникова, им не хватало боеприпасов и провианта.
В результате они оказались под огнем ВСУ, из 60 человек одного из подразделений погибли 40, приводит NYT слова участвовавшего в этом бою Михаила, с тяжелым ранением оказавшегося в госпитале. По его словам, это не война, а «уничтожение русского народа его собственными командирами».
Каскад ошибок Путина
Расследование «выявило ошеломляющий каскад ошибок, инициированных господином Путиным, оказавшимся в глубокой изоляции в период пандемии, одержимым своим наследием, убежденным в собственной гениальности», говорится в тексте NYT. Он принял решение о вторжении в Украину «без консультаций с экспертами, которые считали эту войну совершенной глупостью».
При этом мощь российских вооруженных сил была в значительной мере подорвана многолетним воровством, «несмотря на предположения Запада об их превосходстве». «Сотни миллиардов долларов были направлены на модернизацию вооруженных сил при господине Путине, но тысячи офицеров угодили в ловушку коррупционных скандалов», - утверждает издание.
США просили украинцев не атаковать начальника Генштаба ВС РФ
Разведка США получила информацию о том, что начальник Генерального штаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов намерен тайно посетить позиции российских войск, но скрыла это от украинских военных, пишет NYT. Однако те все равно смогли узнать о предстоящем визите, после чего власти США пытались отговорить украинцев от попытки атаковать и убить Герасимова.
Тем не менее украинские военные успели совершить нападение на место предполагаемого нахождения начальника российского Генштаба, который, однако, не пострадал, тем не менее, в результате этой операции были убиты десятки россиян, а представители командования войск РФ стали избегать визитов к линии фронта.
Россия не могла удержать захваченные территории
После огромных потерь и ценой невероятных усилий российские войска все же смогли захватить некоторые территории в Украине, однако их оказалось больше, чем они были в силах контролировать, используя «недоученных и плохо оснащенных бойцов».