Банкиры душат заемщиков в Эстонии: жилищные кредиты в одночасье подорожали почти на 150 процентов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг повысил базовую процентную ставку до двух процентов. Вместе с базовой процентной ставкой повышается и Euribor, что сильно сказывается на уже страдающих от инфляции жителях Эстонии.
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Европейский центральный банк пытается с помощью повышения процентной ставки убить инфляцию: в Эстонии она достигла в ноябре 21,3 процента, инфляция в еврозоне превысила 10-процентную отметку и не подавала очень сильных признаков снижения.
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