Банкиры душат заемщиков в Эстонии: жилищные кредиты в одночасье подорожали почти на 150 процентов

Европейский центральный банк пытается с помощью повышения процентной ставки убить инфляцию: в Эстонии она достигла в ноябре 21,3 процента, инфляция в еврозоне превысила 10-процентную отметку и не подавала очень сильных признаков снижения.

Поэтому ЕЦБ начал в этом году быстро повышать процентную ставку. Если в начале лета базовая процентная ставка была еще отрицательной, сегодня она поднялась выше двух процентов, в результате чего шестимесячный Euribor на этой неделе достиг уровня 2,5 процента. Это означает, что тот, кто получил кредит в банке, например, по формуле, согласно которой маржа банка составляет два процента, а шестимесячный Euribor истекает, должен платить в общей сложности 4,5 процента.