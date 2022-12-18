Отмена бесплатных квот для предприятий: в ЕС договорились реформировать систему торговли выбросами

Система ETS лежит в основе европейской климатической политики и является ключом к достижению цели климатической нейтральности ЕС, пишет DW.

К 2030 году выбросы в секторах, для которых введена ETS, должны быть сокращены на 62% по сравнению с 2005 годом, что на один процентный пункт больше, чем предлагала Еврокомиссия.

Для этого сокращения на уровне Европейского Союза будут единовременно снижены квоты на выбросы, в 2024 году - на 90 млн тонн эквивалента СО2, в 2026 году - на 27 млн тонн эквивалента СО2. В дополнение запланировано ежегодное уменьшение квот на 4,3% в 2024-27 годах и на 4,4% в 2028-30 годах.

Поэтапная отмена бесплатных квот для предприятий

В Европарламенте прописали также, как в течение восьмилетнего периода будет проходить поэтапная отмена бесплатных квот для предприятий. Так, в 2026 году число таких квот сократится на 2,5%, а к 2034 году от них планируется отказаться полностью.