Инопланетная жизнь на Земле: в Пентагоне изучат все «неопознанные аномальные явления»

В Министерстве обороны США намерены систематизировать и заново проанализировать всю ранее собранную информацию о так называемых «неопознанных аномальных явлениях» (unidentified anomalous phenomena, UAP), сообщается в субботу, 17 декабря, на сайте Пентагона. Созданное в июле новое Управление по объяснению аномальных явлений во всех сферах (All-domain Anomaly Resolution Office, AARO) отчиталось о проделанной работе.

NEWS: DoD Office Moving Ahead in Mission to Identify 'Anomalous Phenomena.' https://t.co/1tFQ325hLy — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) December 17, 2022

При этом под UAP подразумеваются все не объясненные до сих пор феномены, которые могут быть зафиксированы в космосе, в атмосфере, на поверхности земли, в море или под водой - то, что «не сумели идентифицировать и что потенциально может угрожать военным объектам или операциям США».

По словам директора AARO Шона М. Киркпатрика, если раньше внимание уделялось лишь сообщениям об аномальных явлениях, которые были замечены в воздухе, теперь новое управление предполагает координировать «межведомственные усилия по документированию, сбору, анализу и, по возможности, объяснению сообщений о любых неопознанных аномальных явлениях». В том числе будут заново проанализированы старые отчеты, подготовленные предшествующими институциями.

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