Неутешительные цифры: почти треть жителей Эстонии сталкивались с пожаром

Исследование, проведенное в начале года, показало, что 32 процента семей, или почти 335 тысяч человек, лично сталкивались с пожаром, сообщает BNS.

Хелари Вийарт, выпускник Академии внутренней обороны и безопасности, в своей диссертации написал, что если посмотреть на статистику пожаров в Северных странах, то в Эстонии в 2019 году на миллион жителей приходилось 32,4 погибших при пожарах, в то время как средний показатель по Северным странам составлял 7,1. Это означает, что в Эстонии при пожарах погибло в 4,5 раза больше людей, чем в среднем по Северным странам. Число погибших в жилых домах составляет 91 процент от всех пострадавших от пожаров.

В период с 2015 по 2020 год в Эстонии в пожарах погибло в общей сложности 234 человека. Это означает, что в среднем 39 человек погибают от пожаров каждый год.

В этом году, к сожалению, эта цифра уже превышена, а именно, по состоянию на декабрь этого года произошло почти 3000 пожаров, в которых погибло 40 человек.