Исследование охранного предприятия G4S показало, что почти каждый третий эстонец лично сталкивался с пожаром.
Неутешительные цифры: почти треть жителей Эстонии сталкивались с пожаром
Исследование, проведенное в начале года, показало, что 32 процента семей, или почти 335 тысяч человек, лично сталкивались с пожаром, сообщает BNS.
Хелари Вийарт, выпускник Академии внутренней обороны и безопасности, в своей диссертации написал, что если посмотреть на статистику пожаров в Северных странах, то в Эстонии в 2019 году на миллион жителей приходилось 32,4 погибших при пожарах, в то время как средний показатель по Северным странам составлял 7,1. Это означает, что в Эстонии при пожарах погибло в 4,5 раза больше людей, чем в среднем по Северным странам. Число погибших в жилых домах составляет 91 процент от всех пострадавших от пожаров.
В период с 2015 по 2020 год в Эстонии в пожарах погибло в общей сложности 234 человека. Это означает, что в среднем 39 человек погибают от пожаров каждый год.
В этом году, к сожалению, эта цифра уже превышена, а именно, по состоянию на декабрь этого года произошло почти 3000 пожаров, в которых погибло 40 человек.
Только в начале декабря произошло несколько трагических пожаров. В деревне Микитамяэ в волости Сетомаа двое мужчин были найдены мертвыми в результате пожара на первом этаже жилого дома. По данным спасательной службы, пожар начался задолго до того, как его обнаружили - когда прибыли спасатели, дверь квартиры наполовину сгорела, а огонь уже распространялся на соседнюю и верхнюю квартиры. Спасатели обнаружили тело еще одного мужчины в квартире на верхнем этаже, которая была заполнена густым дымом. По данным аварийно-спасательного управления, с 2017 года проводились консультации по вопросам пожарной безопасности с жильцами загоревшейся квартиры. Там должен был быть датчик дыма, но спасатели, которые ночью выехали тушить пожар, его не нашли.
На следующий день после трагического пожара загорелся жилой дом в деревне Эосте в Пыльвамаа. О пожаре сообщил прохожий, заметивший дым издалека. Через восемь минут прибывшие спасатели обнаружили, что дом уже охвачен пламенем, а его крыша и перегородки уже обрушились. Позже среди обломков был найден погибший.
В собственной стратегии Спасательный департамент поставил цель достичь к 2025 году уровня стран Северной Европы - как по количеству пожаров, вспыхнувших в жилых домах, так и по количеству людей, погибших от отравления угарным газом.
Исследование, проведенное Спасательным департаментом этой осенью, показало, что доля дымовых датчиков в домах снизилась с 95 до 87 процентов. Тем не менее, информирование людей о угарном газе и его опасности в некоторой степени улучшило ситуацию: наличие детектора угарного газа в домах с отоплением на твердом топливе или газовыми котлами увеличилось с 46 до 71 процента в этом году
Согласно исследованию G4S, детекторов дыма в домах с каждым годом становится все больше, а осведомленность об опасности этого токсичного газа повышается.
Однако до сих пор остается большое количество людей, не имеющих датчика и ошибочно считающих, что можно распознать угарный газ по запаху.