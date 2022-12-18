По словам министра экономики и инфраструктуры Рийны Сиккут, на крупнейших островах Эстонии люди, компании и местные органы власти должны получить компенсацию за длительные отключения электроэнергии и связанные с этим убытки.
Рийна Сиккут: ущерб на Сааремаа должен быть возмещен
«Масштабные отключения электроэнергии, вызванные чрезвычайными погодными условиями, которые продолжаются уже несколько дней, показывают, что мы недостаточно подготовлены к кризисам. Остаться без электричества на неделю - это сложная и невероятная ситуация в 21 веке. Теперь, когда электричество восстановлено, перед островами стоят три важные задачи: нам нужно сделать выводы о том, как работать вместе во время кризиса, договориться об инвестициях в сеть на ближайшие годы и компенсировать людям ущерб».
«Чрезвычайные погодные условия - это то, к чему мы должны быть готовы в будущем. Сильные штормы, обильный снег или дождь и экстремальные температуры являются прямым следствием изменения климата, поэтому инфраструктура должна быть все более и более устойчивой», - добавил он.
По словам Сиккут, необходимо повысить устойчивость электросети к погодным условиям, а также значительно улучшить сотрудничество между сторонами, чтобы быстрее реагировать в кризисных ситуациях. «Поэтому в сотрудничестве между Elektrilevi, Спасательным департаментом, Департаментом по конкуренции, министерствами и органами местного самоуправления должны быть определены конкретные шаги и разработан инвестиционный план», - добавила министр.
Кроме того, люди и предприятия понесли убытки из-за длительных отключений электроэнергии, например, тратя деньги на покупку генераторов и поддержание их в рабочем состоянии. Сиккут сказала, что теперь убытки должны быть компенсированы в сотрудничестве между страховой компанией, Elektrilevi и государством.