Рийна Сиккут: ущерб на Сааремаа должен быть возмещен

«Масштабные отключения электроэнергии, вызванные чрезвычайными погодными условиями, которые продолжаются уже несколько дней, показывают, что мы недостаточно подготовлены к кризисам. Остаться без электричества на неделю - это сложная и невероятная ситуация в 21 веке. Теперь, когда электричество восстановлено, перед островами стоят три важные задачи: нам нужно сделать выводы о том, как работать вместе во время кризиса, договориться об инвестициях в сеть на ближайшие годы и компенсировать людям ущерб».

«Чрезвычайные погодные условия - это то, к чему мы должны быть готовы в будущем. Сильные штормы, обильный снег или дождь и экстремальные температуры являются прямым следствием изменения климата, поэтому инфраструктура должна быть все более и более устойчивой», - добавил он.

По словам Сиккут, необходимо повысить устойчивость электросети к погодным условиям, а также значительно улучшить сотрудничество между сторонами, чтобы быстрее реагировать в кризисных ситуациях. «Поэтому в сотрудничестве между Elektrilevi, Спасательным департаментом, Департаментом по конкуренции, министерствами и органами местного самоуправления должны быть определены конкретные шаги и разработан инвестиционный план», - добавила министр.