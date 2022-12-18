Руководитель крупной эстонской компании: хороший человек должен получать достойную зарплату

Генеральный директор Forus Grupp Маргус Нылвак сказал, что объединение занимающихся недвижимостью и охранной компаний Урмаса Сыырумаа было очень удачным решением, которое позволяет им более эффективно обслуживать клиентов.
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Как руководитель предприятия, Нылвак также видит себя в первую очередь создателем бизнес-культуры предприятия и предоставляет работнику большую свободу действий. В интервью Postimees он рассказал о планах Forus и его стиле управления.