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Руководитель крупной эстонской компании: хороший человек должен получать достойную зарплату

Аймур-Яан Кескель
Руководитель крупной эстонской компании: хороший человек должен получать достойную зарплату
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Маргус Нылвак.
Маргус Нылвак. Фото: Taavi Sepp

Генеральный директор Forus Grupp Маргус Нылвак сказал, что объединение занимающихся недвижимостью и охранной компаний Урмаса Сыырумаа было очень удачным решением, которое позволяет им более эффективно обслуживать клиентов.

Как руководитель предприятия, Нылвак также видит себя в первую очередь создателем бизнес-культуры предприятия и предоставляет работнику большую свободу действий. В интервью Postimees он рассказал о планах Forus и его стиле управления.

- Вы работаете в Forus чуть больше года. Как прошла адаптация?

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