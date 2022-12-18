Путин – в военном штабе, Шойгу – на передовой. Что это значит?

О поездках Путина и Шойгу государственные информагентства сообщили ровно в пять утра с разницей в сутки. Ни одна из них не анонсировалась заранее, ни президент, ни министр никаких заметных заявлений не сделали.

В ходе первого за 10 месяцев войны публично объявленного визита в военный штаб, Путин заслушал доклад о ходе военных действий, а также выразил готовность выслушать предложения командующих. На проведенном Путиным совещании, судя по кадрам российских телеканалов, присутствовали министр обороны Сергей Шойгу, начальник генштаба Валерий Герасимов и командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин.

В Кремле также отметили, что в пятницу Путин провел в штабе весь день. В тот день Россия совершила девятый по счету массированный обстрел украинской энергетической инфраструктуры. Он фактически оставил без электричества, отопления и воды половину страны, сообщали местные власти.

Что могут означать визит Путина в штаб и последовавшая за ним поездка Шойгу на передовую?

Война в Украине

Путин приехал в военный штаб спустя несколько дней после заявления главкома ВСУ Валерия Залужного о готовящемся новом наступлении России зимой 2023 года. «Россияне готовят около 200 000 свежих солдат. Я не сомневаюсь, что будет еще одна попытка наступления на Киев», - говорил Залужный и интервью Economist.