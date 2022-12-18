Причина утечки воды, обнаруженной в Сууре-Яани в четверг днем, еще не установлена, и компания Suure-Jaani Haldus продолжает поиски места утечки. Город не остался без воды, но в то же время в неизвестном месте каждый час теряются тысячи литров воды.
Фото ⟩ «Подобного еще не было»: каждый час город загадочным образом теряет тысячи литров воды
Suure-Jaani Haldus продолжает закрывать краны по районам и надеется таким образом наконец добраться до места утечки. Глава компании Лембит Круузе сказал в полдень воскресенья, что подобного в городе еще не было.
В субботу вечером возникли подозрения, что утечка произошла возле здания городского стадиона.
«Тогда мы перекрыли водопроводные краны на стадионе, но утечка по-прежнему была очень большая, - сказал Круузе. - Мы совсем отключили воду в городе в полночь и включили в шесть утра. У нас по-прежнему убегает восемь-десять кубометров воды в час. Мы по-прежнему ищем, где может быть утечка. Один за другим откидываем районы, все сотрудники на работе и мы беремся за новые участки улиц».
По словам Круузе, под подозрением некоторые участки старого водопровода, но толстый слой снега препятствует поискам утечки.
«Должно быть, вода создала для себя путь в таком месте, которое не видно - снега невероятно много, - заявил он. - Утечка должна быть видна на улицах города. Потери воды за эти четыре дня очень большие, но на ночь мы просто отключаем воду, потому что нормальный расход в это время почти нулевой и таким образом подкармливать природу нет смысла. Вода в кранах в любом случае есть».