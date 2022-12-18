Фото ⟩ «Подобного еще не было»: каждый час город загадочным образом теряет тысячи литров воды

Suure-Jaani Haldus продолжает закрывать краны по районам и надеется таким образом наконец добраться до места утечки. Глава компании Лембит Круузе сказал в полдень воскресенья, что подобного в городе еще не было.

В субботу вечером возникли подозрения, что утечка произошла возле здания городского стадиона.

«Тогда мы перекрыли водопроводные краны на стадионе, но утечка по-прежнему была очень большая, - сказал Круузе. - Мы совсем отключили воду в городе в полночь и включили в шесть утра. У нас по-прежнему убегает восемь-десять кубометров воды в час. Мы по-прежнему ищем, где может быть утечка. Один за другим откидываем районы, все сотрудники на работе и мы беремся за новые участки улиц».

По словам Круузе, под подозрением некоторые участки старого водопровода, но толстый слой снега препятствует поискам утечки.