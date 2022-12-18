В субботу, 17 декабря, вечером в волости Тарту произошло ДТП: вылетевший с дороги фургон несколько раз перевернулся через крышу.
Фото ⟩ Пьяный водитель попал в тяжелое ДТП: фургон несколько раз перевернулся через крышу
Пьяный водитель попал в тяжелое ДТП: фургон несколько раз перевернулся через крышу
ДТП произошло в восемь вечера в волости Тарту в деревне Пупаствере, где с дороги вылетел Volkswagen Transporter и несколько раз перевернулся через крышу, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
31-летнего водителя в сильном опьянении доставили в Клинику Тартуского университета.
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