Нигерийская афера: в Эстонии бухгалтер отдал мошенникам 53 000 евро

Десятки тысяч евро из Центра эстонской фольклорной музыки, расположенного на склонах Вильяндиского замка, попали в руки международных мошенников, вернуть деньги на данный момент кажется безнадежным.

Мошенничество, начавшееся в Нигерии, сняло 53 000 евро со счета организатора фольклорного фестиваля в Вильянди, и после четырех с половиной месяцев расследования прокуратура пришла к выводу, что сделать ничего нельзя. Деньги ушли в страны, из которых эстонская полиция и правовая система не в состоянии их вернуть.