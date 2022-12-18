Мошенничество, начавшееся в Нигерии, сняло 53 000 евро со счета организатора фольклорного фестиваля в Вильянди, и после четырех с половиной месяцев расследования прокуратура пришла к выводу, что сделать ничего нельзя. Деньги ушли в страны, из которых эстонская полиция и правовая система не в состоянии их вернуть.
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Нигерийская афера: в Эстонии бухгалтер отдал мошенникам 53 000 евро
Нигерийская афера: в Эстонии бухгалтер отдал мошенникам 53 000 евро
Центр эстонской фольклорной музыки - одна из сотен жертв, у которых интернет-мошенникам удалось вымогать тысячи евро и у которых нет надежды вернуть деньги.
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