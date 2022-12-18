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Биржевая электроэнергия сегодня выгоднее универсальной услуги

Лийна Лакс
Биржевая электроэнергия сегодня выгоднее универсальной услуги
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Экономим электроэнергию! Иллюстративное фото
Экономим электроэнергию! Иллюстративное фото Фото: Tairo Lutter

Сегодня биржевая электроэнергия дешевле универсальной услуги, но не во все часы.

По данным NordPool, сегодняшняя средняя биржевая цена на электроэнергию составляет 18,4 цента за кВтч, что дешевле, чем предлагаемая в настоящее время так называемая универсальная электроэнергия. В случае последнего необходимо заплатить 19,24 цента (добавляются возможные ежемесячные платежи, сетевые платы и другие доплаты).

Самая дешевая электроэнергия сегодня будет около полуночи, когда кВтч будет стоить 10 центов. К сожалению, очень дешевых часов будет мало, большую часть дня люди вынуждены довольствоваться кВтч стоимостью более 20 центов, самая дорогая электроэнергия будет в 16.00, когда она будет стоить почти 24 цента.

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