Биржевая электроэнергия сегодня выгоднее универсальной услуги

По данным NordPool, сегодняшняя средняя биржевая цена на электроэнергию составляет 18,4 цента за кВтч, что дешевле, чем предлагаемая в настоящее время так называемая универсальная электроэнергия. В случае последнего необходимо заплатить 19,24 цента (добавляются возможные ежемесячные платежи, сетевые платы и другие доплаты).

Самая дешевая электроэнергия сегодня будет около полуночи, когда кВтч будет стоить 10 центов. К сожалению, очень дешевых часов будет мало, большую часть дня люди вынуждены довольствоваться кВтч стоимостью более 20 центов, самая дорогая электроэнергия будет в 16.00, когда она будет стоить почти 24 цента.