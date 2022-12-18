На прошлой неделе российского миллиардера Михаила Фридмана арестовали в Лондоне. Его обвиняют в отмывании денег и подделке документов. Следует отметить, что миллиардер сам уже многократно жаловался на свою суровую жизнь за границей, осуждая политику блокады российских олигархов. Трудно найти кого-то, кто сейчас сочувствует Фридману. Раньше было не так, пишет на портале Rus.TVNET эксперт в области СМИ, профессор Сандра Вейнберга.

Не думаю, что нужно пояснять, почему богатейшие россияне живут не на родине, а за рубежом. Все знают почему. Другой вопрос - почему их нельзя наказать за то, каким образом они получили большие деньги и присвоили их. Наказать их нельзя потому, что нет доказательств того, что именно они использовали недозволенные в цивилизованном мире приемы, чтобы стать богатыми. Пока российские законы позволяют брать взятки, не платить налоги, переводить все доходы за границу, мы доходы людей этой категории считаем «грязными деньгами»". Так как они получены грязным (нечестным) путем. Конечно, на эту тему можно философствовать долго и широко, поэтому знающие скажут, что столь большие деньги (и в столь короткое время) можно урвать, только и единственно обворовывая соратников и государство с ведения Кремля.