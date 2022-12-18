Фото ⟩ В производственном здании вспыхнул пожар

По словам звонившего, было видно много дыма. На вызов отреагировали профессиональные спасатели команд из Аравете, Пайде, Тюри и Вяндра, добровольцы из Ойзу и Вяэтса, а также старший смены Ляэнеского спасательного центра.

Дежурный пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Эва-Мария Ранд сказала, что для спасателей был затруднен доступ на территорию и в здание из-за закрытых ворот и дверей. Они также искали способ отключить электричество. «Спасатели работали по трем направлениям», - пояснила Ранд.

Фото: Dmitri Kotjuh