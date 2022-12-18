18 декабря в 00.41 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Тюри-Аллику на Силла-теэ загорелось производственное здание.
Фото ⟩ В производственном здании вспыхнул пожар
По словам звонившего, было видно много дыма. На вызов отреагировали профессиональные спасатели команд из Аравете, Пайде, Тюри и Вяндра, добровольцы из Ойзу и Вяэтса, а также старший смены Ляэнеского спасательного центра.
Дежурный пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Эва-Мария Ранд сказала, что для спасателей был затруднен доступ на территорию и в здание из-за закрытых ворот и дверей. Они также искали способ отключить электричество. «Спасатели работали по трем направлениям», - пояснила Ранд.
По словам дежурного пресс-секретаря, огонь перекинулся на кровельные конструкции, но очень плотный слой снега на крыше и солнечных батареях затруднял тушение пожара. «На данный момент вскрывается крыша и ведется поиск очага возгорания. Кроме того, привлечены электрики, которые помогут снять солнечные батареи на крыше, чтобы был лучший доступ в подкровельное пространство. Спасатели работают посменно», - сказала она.