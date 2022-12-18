Кризис стройматериалов: завершение пристройки к зданию КаПо отложено на следующий год

Представитель Министерства внутренних Керсти Рингметс подтвердила Postimees, что работы строительной компании Nordecon по расширению главного здания КаПо будут завершены в середине 2023 года. По ее словам, отсрочка связана с трудностями поставок стройматериалов, затрагивающими весь строительный сектор.

Общая стоимость строительства здания составляет 56,5 млн евро. На цену во многом влияют различные требования безопасности.

Работы стартовали в 2021 году. «В рамках контракта будет построен новый комплекс офисных зданий с подземной автостоянкой и гаражом, а также будут отремонтированы здания на Тоомпуйстее 3 и Эндла 2», - заявил тогда Nordecon.

Когда в ноябре 2021 года был заложен краеугольный камень здания, генеральный директор КаПо Арнольд Синисалу подчеркнул, что так будет решена проблема 20-летней давности. «КаПо с годами выросло, а вместе с ним усугубилась и проблема ограниченного пространства. Чем лучше условия работы, чем меньше наших сотрудников беспокоит нехватка места, тем более комплексно учреждение может посвятить себя нашей главной задаче - обеспечению безопасности».

Летом 2020 года здание школы по адресу Луизе 1 на Тынисмяэ в Таллинне было снесено, чтобы построить пристройку к главному зданию КаПо. Когда-то рассматривалось другое место для штаб-квартиры, но в конечном итоге от этой идеи отказались. «Должна быть возможность продолжать работу в нынешнем здании, поэтому необходимо построить новое здание, а затем отремонтировать старое», - сказал ERR в начале 2021 года нынешний руководитель КаПо Гаррис Пуусепп.