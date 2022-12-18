Рейнсалу считает необходимым построить ​​в Аувере еще одну электростанцию

По мнению Рейнсалу, говорить об отказе от сланцевой электроэнергии невменяемо и враждебно по отношению к Эстонии как с точки зрения экономики, так и с точки зрения государственной безопасности. Рейнсалу считает необходимым, чтобы в ближайшие годы Эстония имела достаточную управляемую мощность для обеспечения большей части внутреннего потребления. Эстонские потребители электроэнергии также должны иметь возможность не зависеть от биржи и получать электроэнергию по прозрачным ценам. В то же время потребители должны получать компенсацию за квоту на углекислый газ.

«Эти решения в области энергетики имеют жизненно важное значение, учитывая возможности наших людей, конкурентоспособность экономики и энергетическую безопасность», - пишет Рейнсалу в социальной сети.

Он также обращает внимание на то, что если домашние потребители, малый бизнес и органы местного самоуправления перешли на универсальную услугу или, по крайней мере, имеют для этого законную возможность, то ценовое давление на товары и услуги, возникает за счет высокой цены на электроэнергию для крупных предприятий.

По словам Рейнсалу, возможность универсальной услуги или аналогичной модели следует немедленно предложить другим предприятиям, на долю которых приходится примерно половина нетто-потребления электроэнергии.

«В случае с универсальной услугой партия «Отечество» предложила компенсировать цену на CO2», - отмечает Рейнсалу и добавляет, что партнеры по коалиции это не поддержали: «На самом деле плата за CO2 - это скрытый налог. Уместно выплатить потребителям компенсацию в течение года и на постоянной основе, пока не изменится непредсказуемая рыночная система торговли CO2 в Европе. Это также позволит снизить стоимость универсальной услуги в течение года».

«Согласно моему предложению, официальная позиция Эстонии ясна: мы, как и прежде, требуем четкого горизонта цен», - пишет Рейнсалу. «Кстати, любители биржи электроэнергии еще год назад говорили, что биржа замечательная, только правила нужно подкорректировать. Конечно, никакой корректировки не произошло, только подняли верхнюю планку цены».