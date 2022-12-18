Катар: расследование ЕС о коррупции угрожает поставкам газа

В заявлении катарского дипломата содержится критика, в частности, бельгийских властей, и обвинение их в использовании недостоверной информации.

Обыски, связанные с расследованием коррупции, привели к обнаружению не менее 1,5 млн евро наличными и аресту шести человек, включая Еву Кайли, греческого вице-президента Европейского парламента.

Деньги, предположительно, связаны с одним из государств Персидского залива, и в четверг Европейский парламент принял решение запретить представителям Катара находиться в своих помещениях до проведения уголовного расследования.

Решение о введении «таких дискриминационных ограничений» до окончания расследования «окажет негативное влияние на региональное и глобальное сотрудничество в области безопасности и продолжающиеся дебаты о дефиците и безопасности глобальной энергии», сказал катарский дипломат.

«Мы решительно отвергаем обвинения, связывающие наше правительство с незаконным поведением», - говорится в заявлении представителя Катара.

Бельгийская прокуратура заявила, что расследование коррупции в Европарламенте велось более года, прежде чем были проведены обыски.

«Очень прискорбно, что бельгийское правительство не попыталось связаться с нашим правительством и установить факты, когда им стало известно об этих обвинениях», - сказал катарский дипломат.

В заявлении подчеркивается тесная связь с Бельгией.