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ГАЛЕРЕЯ ⟩ На мосту через реку Навести произошло ДТП, движение перекрыто

Маргус Хаав Марко Саарм
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На мосту через реку Навести произошло ДТП, движение перекрыто
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Фото: Marko Saarm

В воскресенье днем ​​на мосту через реку Навести в волости Пыхья-Сакала произошло лобовое столкновение двух автомобилей. По неподтвержденной информации, в аварии пострадала одна женщина.

«Сегодня около 14:30 поступило сообщение, что на мосту через реку Навести в Вильяндимаа произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором, по предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля», - подтвердила специалист по связям с общественностью Департамента полиции и погранохраны Лийс Кригул.  «Медики проверили участников аварии и одного человека доставили в больницу для медицинского освидетельствования».

Точные обстоятельства аварии пока выясняются. По предварительным данным, причиной аварии стал автомобиль Audi, выехавший со стоянки. В настоящее время мост закрыт для движения.

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