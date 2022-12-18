В воскресенье днем на мосту через реку Навести в волости Пыхья-Сакала произошло лобовое столкновение двух автомобилей. По неподтвержденной информации, в аварии пострадала одна женщина.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ На мосту через реку Навести произошло ДТП, движение перекрыто
На мосту через реку Навести произошло ДТП, движение перекрыто
«Сегодня около 14:30 поступило сообщение, что на мосту через реку Навести в Вильяндимаа произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором, по предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля», - подтвердила специалист по связям с общественностью Департамента полиции и погранохраны Лийс Кригул. «Медики проверили участников аварии и одного человека доставили в больницу для медицинского освидетельствования».
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