Вторжение России в Украину открыло врата ада и высвободило все мировое зло - от убийств и изнасилований на оккупированных территориях, до голода и нищеты в Африке и Европе, заявил глава англиканской церкви, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.
Глава англиканства: Путин открыл врата ада, вторгнувшись в Украину
Уэлби посетил Украину в ноябре и встретился с местными христианами и церковными лидерами, а также с людьми, вынужденными покинуть свои дома из-за войны.
По словам архиепископа, он был шокирован размерами массовых захоронений в Буче и изнасилованиями, массовыми убийствами и пытками, совершенными российскими оккупационными войсками.
По его словам, последствия оккупации выходят далеко за пределы Украины.
«Когда войска вторглись в Украину по приказу президента (Владимира) Путина, врата ада были открыты, и всевозможные силы зла распространились по всему миру», - сказал Уэлби в интервью Би-би-си.
«За неделю до поездки в Украину я был в Мозамбике, где голод простирается до восточного побережья Африки», - добавил он.
«Инфляция, энергетический кризис, страдания, нехватка лекарств, все зло вырвалось на свободу, и пока войска не будут выведены и не будет прекращения огня, примирение невозможно», - сказал архиепископ.