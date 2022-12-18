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Глава англиканства: Путин открыл врата ада, вторгнувшись в Украину

AFP/BNS
Глава англиканства: Путин открыл врата ада, вторгнувшись в Украину
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Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.
Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Фото: EVRARD NGENDAKUMANA/REUTERS

Вторжение России в Украину открыло врата ада и высвободило все мировое зло - от убийств и изнасилований на оккупированных территориях, до голода и нищеты в Африке и Европе, заявил глава англиканской церкви, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Уэлби посетил Украину в ноябре и встретился с местными христианами и церковными лидерами, а также с людьми, вынужденными покинуть свои дома из-за войны.

По словам архиепископа, он был шокирован размерами массовых захоронений в Буче и изнасилованиями, массовыми убийствами и пытками, совершенными российскими оккупационными войсками.

По его словам, последствия оккупации выходят далеко за пределы Украины.

«Когда войска вторглись в Украину по приказу президента (Владимира) Путина, врата ада были открыты, и всевозможные силы зла распространились по всему миру», - сказал Уэлби в интервью Би-би-си.

«За неделю до поездки в Украину я был в Мозамбике, где голод простирается до восточного побережья Африки», - добавил он.

«Инфляция, энергетический кризис, страдания, нехватка лекарств, все зло вырвалось на свободу, и пока войска не будут выведены и не будет прекращения огня, примирение невозможно», - сказал архиепископ.

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