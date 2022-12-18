Глава англиканства: Путин открыл врата ада, вторгнувшись в Украину

Уэлби посетил Украину в ноябре и встретился с местными христианами и церковными лидерами, а также с людьми, вынужденными покинуть свои дома из-за войны.

По словам архиепископа, он был шокирован размерами массовых захоронений в Буче и изнасилованиями, массовыми убийствами и пытками, совершенными российскими оккупационными войсками.

По его словам, последствия оккупации выходят далеко за пределы Украины.

«Когда войска вторглись в Украину по приказу президента (Владимира) Путина, врата ада были открыты, и всевозможные силы зла распространились по всему миру», - сказал Уэлби в интервью Би-би-си.

«За неделю до поездки в Украину я был в Мозамбике, где голод простирается до восточного побережья Африки», - добавил он.