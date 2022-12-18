Месси и Мбаппе — озвучены стартовые составы команд на финал ЧМ-2022

Напомним, за всю историю сборные Франции и Аргентины встретились между собой пять раз. Четыре раза победу одерживали аргентинцы: 1:0 (1930 год), 2:1 (1978), 1:0 (2007) и 2:0 (2009). Франция единственный раз обыграла Аргентину в 2018 году в 1/8 финала чемпионата мира в России (4:3).