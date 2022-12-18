Паром Baltic Queen компании Tallink Silja сегодня утром попал в беду: на судно произошел сбой электропитания, из-за чего оно врезалось в портовое сооружение в Стокгольме, пишет Yle.
На пароме Tallink произошел сбой электропитания, судно протаранило портовое сооружение
На пароме Tallink произошел сбой электропитания, судно протаранило портовое сооружение
По данным Yle, сегодня утром на пароме Baltic Queen компании Tallink Silja произошло отключение электроэнергии.
Из-за отключения электроэнергии корабль врезался в гавани Стокгольма. Baltic Queen выполняла регулярный маршрут Стокгольм-Мариехамн-Таллинн.
Марика Нейд, менеджер по коммуникациям Tallink Silja, сказала, что судно было без электричества только на короткое время и что отключение было вызвано технической неисправностью. Судно коснулся доков на развороте.
Однако к полудню воскресенья Yle не сообщили, пострадал ли кто-то в аварии и в каком состоянии находится паром Baltic Queen.
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