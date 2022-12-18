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На пароме Tallink произошел сбой электропитания, судно протаранило портовое сооружение

Лийна Лакс
На пароме Tallink произошел сбой электропитания, судно протаранило портовое сооружение
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Паром Baltic Queen
Паром Baltic Queen Фото: Konstantin Sednev

Паром Baltic Queen компании Tallink Silja сегодня утром попал в беду: на судно произошел сбой электропитания, из-за чего оно врезалось в портовое сооружение в Стокгольме, пишет Yle.

По данным Yle, сегодня утром на пароме Baltic Queen компании Tallink Silja произошло отключение электроэнергии.

Из-за отключения электроэнергии корабль врезался в гавани Стокгольма. Baltic Queen выполняла регулярный маршрут Стокгольм-Мариехамн-Таллинн.

Марика Нейд, менеджер по коммуникациям Tallink Silja, сказала, что судно было без электричества только на короткое время и что отключение было вызвано технической неисправностью. Судно коснулся доков на развороте.

Однако к полудню воскресенья Yle не сообщили, пострадал ли кто-то в аварии и в каком состоянии находится паром Baltic Queen.

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