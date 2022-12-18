Экс-футболист мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бэкхем поделился мнением об аргентинце Лионеле Месси и французе Килиане Мбаппе в преддверии финала чемпионата мира – 2022, пишет euro-football.
Бекхэм оценил игру Месси и Мбаппе на чемпионате мира
Бекхэм оценил игру Месси и Мбаппе на чемпионате мира
«Мбаппе проводит прекрасный турнир. Каждый раз, когда он получает мяч, на стадионе чувствуется увеличение энергии. Месси? Лионель – лидер сборной Аргентины, он великолепен в Катаре. Вокруг него собраны хорошие партнеры. Их игра – особенное зрелище», - передает слова Дэвида пресс-служба турнира.
Финал Аргентина – Франция состоится сегодня, 18 декабря, начало запланировано в 17:00.