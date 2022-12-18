Обнародовано обращение Зеленского по случаю финала ЧМ-2022 в Катаре, которое ФИФА отказалось показать

По словам Зеленского, подобный саммит должен послужить объединению всех народов «вокруг идеи глобального мира».

В понедельник, 12 декабря, глава украинского государства, выступая перед странами «Группы семи» («большой семерки», G7), предложил создать специальную встречу - Global Peace Formula Summit, - чтобы определиться, «как и когда мы сможем реализовать пункты украинской формулы мира». Проведение саммита и важность реализации формулы из десяти шагов Зеленский обсуждал ранее и в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом.

«Мир должен одержать верх»

«Войны должны потерпеть крах, а мир одержать верх, как это здесь сейчас - в Катаре. Чемпионат мира, а не мировая война - это возможно», - подчеркивается в обращении Зеленского. Запись активно распространяют украинские спортсмены и футбольные функционеры.

Как передал ранее CNN, ФИФА пошла на крайние меры, чтобы не допустить политических заявлений в ходе ЧМ в Катаре. На пресс-конференции 16 декабря Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино признал, что ФИФА до этого заблокировала ряд высказываний. По версии Инфантино, это было связано с тем, что организация якобы должна «заботиться обо всех».

«Мы защищаем ценности, мы защищаем права человека и права каждого на чемпионате мира», - уверял руководитель ФИФА. «У болельщиков и миллиардов зрителей, которые смотрят игры по телевизору, есть свои проблемы. Они хотят 90 или 120 минут не думать ни о чем и просто наслаждаться этим маленьким моментом удовольствия и радости. Мы должны подарить им время, когда они смогут забыть о своих проблемах и насладиться футболом», - добавил Инфантино.

«Формула мира» Зеленского

Владимир Зеленский до этого выступал по видеосвязи почти на всех масштабных мероприятиях - от саммита G20 до вручения премии «Грэмми» и Каннского кинофестиваля. Президент Украины также давал многочисленные интервью и беседовал с различными журналистами и известными артистами, включая Шона Пенна и Дэвида Леттермана.