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Фигуристы Нина Петрыкина и Михаил Селевко стали чемпионами Эстонии

rus.postimees.ee
Фигуристы Нина Петрыкина и Михаил Селевко стали чемпионами Эстонии
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Нина Петрыкина.
Нина Петрыкина. Фото: Raigo Pajula/Eesti Uisuliit

На чемпионате Эстонии по фигурному катанию, который прошел в таллиннском ледовом холле "Тондираба", у женщин победу второй год подряд праздновала Нина Петрыкина, сообщает rus.err.

По итогам короткой программы Нина Петрыкина, набрав 63,98 балла, лидировала, не упустила она своего и в произвольной программе (136,94); в итоге 18-летняя уроженка Таллинна уверенно выиграла - 200,92 балла.

Серебро досталось Натали Лангербаур (166,85), а бронза - Герли Лийнамяэ (164,98), далее идут Кристина Шкулета-Громова (160,81) и Амалия Зеленяк (158,43). Шестое место заняла 12-летняя Элина Гойдина (157,94), которая показала второй результат (114,59) в произвольной программе.

Среди мужчин чемпионом стал Михаил Селевко.

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