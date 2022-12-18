На чемпионате Эстонии по фигурному катанию, который прошел в таллиннском ледовом холле "Тондираба", у женщин победу второй год подряд праздновала Нина Петрыкина, сообщает rus.err.
Фигуристы Нина Петрыкина и Михаил Селевко стали чемпионами Эстонии
Фигуристы Нина Петрыкина и Михаил Селевко стали чемпионами Эстонии
По итогам короткой программы Нина Петрыкина, набрав 63,98 балла, лидировала, не упустила она своего и в произвольной программе (136,94); в итоге 18-летняя уроженка Таллинна уверенно выиграла - 200,92 балла.
Серебро досталось Натали Лангербаур (166,85), а бронза - Герли Лийнамяэ (164,98), далее идут Кристина Шкулета-Громова (160,81) и Амалия Зеленяк (158,43). Шестое место заняла 12-летняя Элина Гойдина (157,94), которая показала второй результат (114,59) в произвольной программе.
Среди мужчин чемпионом стал Михаил Селевко.