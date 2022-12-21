Родившаяся в Украине и достигшая успеха в Эстонии модельер и дизайнер Оксана Тандит приняла решение вступить в ряды Партии реформ и баллотироваться на выборах в Рийгикогу. Удастся ли деятельнице изящной сферы пробиться в парламент в тяжелые для страны времена, когда все говорят не о моде, а только о войне и инфляции? Rus.Postimees решил присвоить ей титул новичка года в политике, которому только предстоит себя показать.
ДЕБЮТ ГОДА ⟩ Оксана Тандит: удастся ли пробиться из мира моды в коридоры власти?
Оксана родилась в Украине, там и сейчас живут близкие родственники ее семьи. Несмотря на то, что большую часть жизни она провела в Эстонии, война в Украине вызвала у нее личную боль. Она искала способ помочь жертвам этой войны. Когда узнала, что в Таллинне открывают школу для детей военных беженцев, Vabaduse kool, поняла, как может это сделать. Модельер пошла на риск и без предшествующего опыта преподавания начала обучать украинских подростков эстонскому языку.
Мама Оксаны - преподаватель истории и обществоведения, поэтому, как говорит сама Оксана, и дня у нее не проходит без основательного ознакомления с текущими новостями о событиях во всем мире. Однако пока неясно, есть ли у нее достаточный комплект знаний и умений, необходимых для продуктивного участия в большой политике. С разных сторон доносятся слухи, что ее пригласили в партию как имиджевого кандидата, поэтому поставили сразу на третью позицию окружного списка, хотя у нее пока нет особых партийных заслуг.
Сама Тандит объясняет, что на фоне драматичных событий в мире она нашла в себе силы и ресурсы встать на защиту демократии, либерализма, основных прав человека, и поэтому решила войти в политику.
Но одно дело найти силы войти, и другое дело - найти силу остаться и что-то сделать. В политике модельера ждут серьезные вызовы: она хочет поддержать развитие культуры и креативной экономики, но пока неясно, удастся ли ей получить мандат и убедить однопартийцев в важности этих тем. В любом случае, политическая жизнь страны выигрывает от того, что в нее вливаются новые люди с разным опытом.
Rus.Postimees публикует с 19 по 23 декабря истории людей, которые, хоть и не всегда заметно, формировали дух уходящего 2022 года. В этот раз мы сделали акцент на жителях Эстонии, которые говорят на русском языке.