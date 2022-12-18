Почти месяц мы следили за чемпионатом мира по футболу, который проходит в Катаре. Наступило время финального матча – за титул лучшей команды мира борются сильнейшие сборные: Аргентина и Франция.
Первый тайм финала ЧМ: Франция разучилась играть? Аргентина забила два гола
Накануне матча ходило множество слухов о том, что к сборной Франции присоединится лучший футболист мира Карим Бензема, получивший на тренировке травму и вынужденный пропустить одно из важнейших событий в мире футбола. Болельщики до последнего верили в то, что Бензема выйдет на поле в фине, но увы, матч проходил без его участия.
Первый тайм сразу начался с атак, но французы быстро отдали мяч. Аргентина прессует французов, пытается забить и на девятой минуте в ходе очередной атаки голкипер Франции Уго Льорис получил мощный удар в солнечное сплетение. На поле выбежали медики, но обошлось без замены.
Матч продолжился – аргентинцы продолжили атаку, на 22-й минуте за грубую игру (Ди Мария левым краем ворвался в штрафную сборной Франции, где Дембеле слегка зацепил ногу Анхеля и аргентинец упал) арбитр назначил пенальти в пользу Аргентины. Бьет Лионель Месси и первый гол Аргентина заработала на 23-й минуте.
На 27-й минуте показалось, что Месси покинет матч – в нескольких метрах от штрафной Аргентины он столкнулся с Эрнандесом, удар был настолько силен, что арбитр вызвал на поле медиков. Обошлось. Лионель продолжил игру.
На 36-й минуте Аргентина забила фантастический гол – обвели всех французов и Анхель Ди Мария закатил мяч в оставшиеся без защиты ворота. 2:0
Дидье Дешам делает две замены - ушли Жиру и Дембеле.
Арбитр добавил к матчу семь минут, но Аргентина не оставила соперникам шанса, правда, получила желтую карточку (Энцо Фернандес). На перерыв команды ушли со счетом 2:0.