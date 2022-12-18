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Первый тайм финала ЧМ: Франция разучилась играть? Аргентина забила два гола

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Первый тайм финала ЧМ: Франция разучилась играть? Аргентина забила два гола
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Анхель Ди Мария контролирует мяч на финальном матче ЧМ 2022
Анхель Ди Мария контролирует мяч на финальном матче ЧМ 2022 Фото: Frank Augstein

Почти месяц мы следили за чемпионатом мира по футболу, который проходит в Катаре. Наступило время финального матча – за титул лучшей команды мира борются сильнейшие сборные: Аргентина и Франция.

Накануне матча ходило множество слухов о том, что к сборной Франции присоединится лучший футболист мира Карим Бензема, получивший на тренировке травму и вынужденный пропустить одно из важнейших событий в мире футбола. Болельщики до последнего верили в то, что Бензема выйдет на поле в фине, но увы, матч проходил без его участия.

Первый тайм сразу начался с атак, но французы быстро отдали мяч. Аргентина прессует французов, пытается забить и на девятой минуте в ходе очередной атаки голкипер Франции Уго Льорис получил мощный удар в солнечное сплетение. На поле выбежали медики, но обошлось без замены.

Матч продолжился – аргентинцы продолжили атаку, на 22-й минуте за грубую игру (Ди Мария левым краем ворвался в штрафную сборной Франции, где Дембеле слегка зацепил ногу Анхеля и аргентинец упал) арбитр назначил пенальти в пользу Аргентины. Бьет Лионель Месси и первый гол Аргентина заработала на 23-й минуте.

На 27-й минуте показалось, что Месси покинет матч – в нескольких метрах от штрафной Аргентины он столкнулся с Эрнандесом, удар был настолько силен, что арбитр вызвал на поле медиков. Обошлось. Лионель продолжил игру.

На 36-й минуте Аргентина забила фантастический гол – обвели всех французов и Анхель Ди Мария закатил мяч в оставшиеся без защиты ворота. 2:0

Дидье Дешам делает две замены - ушли Жиру и Дембеле.

Арбитр добавил к матчу семь минут, но Аргентина не оставила соперникам шанса, правда, получила желтую карточку (Энцо Фернандес). На перерыв команды ушли со счетом 2:0.

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