Первый тайм финала ЧМ: Франция разучилась играть? Аргентина забила два гола

Накануне матча ходило множество слухов о том, что к сборной Франции присоединится лучший футболист мира Карим Бензема, получивший на тренировке травму и вынужденный пропустить одно из важнейших событий в мире футбола. Болельщики до последнего верили в то, что Бензема выйдет на поле в фине, но увы, матч проходил без его участия.

Первый тайм сразу начался с атак, но французы быстро отдали мяч. Аргентина прессует французов, пытается забить и на девятой минуте в ходе очередной атаки голкипер Франции Уго Льорис получил мощный удар в солнечное сплетение. На поле выбежали медики, но обошлось без замены.

Матч продолжился – аргентинцы продолжили атаку, на 22-й минуте за грубую игру (Ди Мария левым краем ворвался в штрафную сборной Франции, где Дембеле слегка зацепил ногу Анхеля и аргентинец упал) арбитр назначил пенальти в пользу Аргентины. Бьет Лионель Месси и первый гол Аргентина заработала на 23-й минуте.

На 27-й минуте показалось, что Месси покинет матч – в нескольких метрах от штрафной Аргентины он столкнулся с Эрнандесом, удар был настолько силен, что арбитр вызвал на поле медиков. Обошлось. Лионель продолжил игру.

На 36-й минуте Аргентина забила фантастический гол – обвели всех французов и Анхель Ди Мария закатил мяч в оставшиеся без защиты ворота. 2:0

Дидье Дешам делает две замены - ушли Жиру и Дембеле.