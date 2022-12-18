Праздник Месси – Аргентина стала чемпионом мира!!!

Арбитр добавил к матчу семь минут, но Аргентина не оставила соперникам шанса, правда, получила желтую карточку (Энцо Фернандес). На перерыв команды ушли со счетом 2:0.

Второй тайм и Аргентина снова в атаке. В самом начале вторая желтая карточка, в этот раз представителю сборной Фпанции Адриену Рабьо за грубый подкат против де Пауля. Французы начали нервничать и фолить.

59-я минута – вновь удар по воротам Франции, пробил Альварес, но Льорис отбил атаку. Спустя несколько минут французы пытаются атаковать, но аргентинцы пресекают любыепопытки. На 71-й минуте первый удар французской команды по воротам, Мбаппе пытается забить, но мяч летит слишком высоко.

(Дидье Дешам снова попытался изменить ход игры и заменил Гризманна и Эрнандеса на Кингсли Комана и Эдуарду Камавингу).

Через минуту мяч, который снова у Аргентины, вновь летит в ворота французов, но без гола.

79-я минута – пенальти в пользу Франции за фол Отманди, который мешал Коло Муани. Мбаппе открыл счет свой сборной - 2:1. Не прошло и минуты, французы забили второй гол, тоже от Килиана Мбаппе. 2:2.

Видно, что аргентинцы устали. На 93-й минуте Килиан Мбаппе пытается забить третий гол, но слишком высоко. Тем временем сидевший на скамейке запасных Оливье Жиру получил желтую карточку за комментарии в адрес арбитра.