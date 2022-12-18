Почти месяц мы следили за чемпионатом мира по футболу, который проходит в Катаре. Наступило время финального матча – за титул лучшей команды мира борются сильнейшие сборные: Аргентина и Франция.
Праздник Месси – Аргентина стала чемпионом мира!!!
Накануне матча ходило множество слухов о том, что к сборной Франции присоединится лучший футболист мира Карим Бензема, получивший на тренировке травму и вынужденный пропустить одно из важнейших событий в мире футбола. Болельщики до последнего верили в то, что Бензема выйдет на поле в фине, но увы, матч проходил без его участия.
Первый тайм сразу начался с атак, но французы быстро отдали мяч. Аргентина прессует французов, пытается забить и на девятой минуте в ходе очередной атаки голкипер Франции Уго Льорис получил мощный удар в солнечное сплетение. На поле выбежали медики, но обошлось без замены.
Матч продолжился – аргентинцы продолжили атаку, на 22-й минуте за грубую игру (Ди Мария левым краем ворвался в штрафную сборной Франции, где Дембеле слегка зацепил ногу Анхеля и аргентинец упал) арбитр назначил пенальти в пользу Аргентины. Бьет Лионель Месси и первый гол Аргентина заработала на 23-й минуте.
На 27-й минуте показалось, что Месси покинет матч – в нескольких метрах от штрафной Аргентины он столкнулся с Эрнандесом, удар был настолько силен, что арбитр вызвал на поле медиков. Обошлось. Лионель продолжил игру.
На 36-й минуте Аргентина забила фантастический гол – обвели всех французов и Анхель Ди Мария закатил мяч в оставшиеся без защиты ворота. 2:0
Дидье Дешам делает две замены - ушли Жиру и Дембеле.
Арбитр добавил к матчу семь минут, но Аргентина не оставила соперникам шанса, правда, получила желтую карточку (Энцо Фернандес). На перерыв команды ушли со счетом 2:0.
Второй тайм и Аргентина снова в атаке. В самом начале вторая желтая карточка, в этот раз представителю сборной Фпанции Адриену Рабьо за грубый подкат против де Пауля. Французы начали нервничать и фолить.
59-я минута – вновь удар по воротам Франции, пробил Альварес, но Льорис отбил атаку. Спустя несколько минут французы пытаются атаковать, но аргентинцы пресекают любыепопытки. На 71-й минуте первый удар французской команды по воротам, Мбаппе пытается забить, но мяч летит слишком высоко.
(Дидье Дешам снова попытался изменить ход игры и заменил Гризманна и Эрнандеса на Кингсли Комана и Эдуарду Камавингу).
Через минуту мяч, который снова у Аргентины, вновь летит в ворота французов, но без гола.
79-я минута – пенальти в пользу Франции за фол Отманди, который мешал Коло Муани. Мбаппе открыл счет свой сборной - 2:1. Не прошло и минуты, французы забили второй гол, тоже от Килиана Мбаппе. 2:2.
Видно, что аргентинцы устали. На 93-й минуте Килиан Мбаппе пытается забить третий гол, но слишком высоко. Тем временем сидевший на скамейке запасных Оливье Жиру получил желтую карточку за комментарии в адрес арбитра.
Аргентина не сдается - на 97-й минуте Месси вновь бьет по воротам, но Льорис в прыжке направил мяч через перекладину.
Экстра тайм
Дополнительное время - вымотанные футболисты продолжили битву за титул чемпиона мира. Ход игры силь изменился – теперь мячом владеют французы, они играют острее.
На 98-й минуте Аргентина пытается атаковать, но безуспешно. Французы идут в ответную атаку и также безрезультатно. Однако французы остаются у ворот соперников и продолжают мощно атаковать.
Лионель Скалони наконец начинает делать замены: отдыхать ушли Родриго де Поль и Хулиан Альварес. Вместо них на поле Лаутаро Мартинес и Леандро Паредес.
105-я минута – снова потрясающий голевой момент для Аргентины, но помешал Упамекано. Следом еще одна атака – и снова мимо.
109-я минута почти сделала Аргентину чемпионом мира - решающий гол забил Лионель Месси. 3:2.
Но судьба снова вмешалась - из-за того, что Монтьель заблокировал удар Мбаппе, но мяч угодил в выставленную руку, арбитр назначил пенальти, которое пробил Килиан Мбаппе и сравнял счет - 3:3.
Серия пенальти
Начал Мбаппе и забил.
Месси - забил. 1:1
Коман - мимо.
Дибала - забил. 2:1
Шуамени - мимо.
Паредес - забил. 3:1
Муани - забил.
Монтиэль - забил. 4:2
Аргентина стала чемпионом мира!