Счастье для всех путешественников: в Таллиннском аэропорт бутылку и ноутбук можно будет оставить в ручной клади

«В первом квартале следующего года планируется объявить тендер на приобретение этих устройств», - сказал ERR руководитель службы безопасности полетов Таллиннского аэропорта Тарви Пихлакас. Он добавил, что срок поставки устройств составляет около полугода.

«Поскольку мы хотим избежать того, что мы будем менять технологии в пиковый сезон, мы скорее предвидим, что первый период замены может начаться где-то в конце третьего квартала или в начале четвертого квартала следующего года», - сказал Пихлакас.

Пихлакас пока не может предсказать, во сколько обойдется это изменение.