Таллиннский аэропорт планирует закупить новые устройства сквозного освещения, которые позволяют оставлять жидкости и ноутбуки в ручной клади во время досмотра. Ограничение на объем жидкостей также, вероятно, исчезнет.
Счастье для всех путешественников: в Таллиннском аэропорт бутылку и ноутбук можно будет оставить в ручной клади
«В первом квартале следующего года планируется объявить тендер на приобретение этих устройств», - сказал ERR руководитель службы безопасности полетов Таллиннского аэропорта Тарви Пихлакас. Он добавил, что срок поставки устройств составляет около полугода.
«Поскольку мы хотим избежать того, что мы будем менять технологии в пиковый сезон, мы скорее предвидим, что первый период замены может начаться где-то в конце третьего квартала или в начале четвертого квартала следующего года», - сказал Пихлакас.
Пихлакас пока не может предсказать, во сколько обойдется это изменение.
Британское правительство решило, что к июню 2024 года в аэропортах островного государства должны быть установлены новые высокотехнологичные 3D-сканеры, обеспечивающие подробный обзор багажа, сообщила вчера Би-би-си.