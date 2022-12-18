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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ В Тарту приехали Деды Морозы. Что они там делали?

rus.postimees.ee
В Тарту приехали Деды Морозы. Что они там делали?
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На четвертый Адвент около дюжины Дедов Морозов прибыли на Ратушную площадь Тарту, чтобы вместе с горожанами отпраздновать зимние игры.

Посоревноваться можно было в нескольких областях, требующих точности, скорости и ловкости. Одним из самых захватывающих было метание обуви, в котором участвовали четыре команды.

За зимними играми последовало зажжение четвертой адвентистской свечи, с приветствием выступили вице-мэр Тарту Михкель Леэс и учитель Тартуского финского прихода и капеллан Тартуского дома престарелых Урмас Орас.

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