В ЕС согласовали изменения в системе торговли квотами, эстонские чиновники довольны

Согласно новому соглашению, новая общеевропейская цель системы — сократить выбросы парниковых газов на 62% к 2030 году по сравнению с 2005 годом. Это приводит систему торговли квотами в соответствие с климатической целью ЕС на 2030 год. По состоянию на 2021 год по сравнению с 2005 годом выбросы в секторах СТК уже сократились более чем на 37% по всему Европейскому союзу.

«Договоренность была достигнута после почти полутора лет переговоров, и, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, она помогает нам приблизиться к достижению целей климатической политики до 2030 года, одной из важнейших частей которой является переход от ископаемых источников энергии на местные возобновляемые источники энергии», — сказал министр окружающей среды Эстонии Мадис Каллас.

По словам заведующей отделом климата Министерства окружающей среды Кяди Ристкок, эстонские переговорщики сумели отстоять несколько важных для Эстонии позиций. Например, можно эффективнее реагировать на внезапное повышение цены на углеродную единицу по сравнению с предыдущим, а время запуска новой системы торговли квотами было перенесено на более позднее время, чем планировалось изначально.