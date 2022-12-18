18 декабря Европейский парламент, Совет Европейского союза и Европейская комиссия достигли соглашения об изменениях в системе торговли квотами на выбросы парниковых газов Европейского союза. Кроме того, было принято решение о создании новой отдельной системы торговли квотами (СТК) для сектора автомобильного транспорта и строительства.
В ЕС согласовали изменения в системе торговли квотами, эстонские чиновники довольны
Согласно новому соглашению, новая общеевропейская цель системы — сократить выбросы парниковых газов на 62% к 2030 году по сравнению с 2005 годом. Это приводит систему торговли квотами в соответствие с климатической целью ЕС на 2030 год. По состоянию на 2021 год по сравнению с 2005 годом выбросы в секторах СТК уже сократились более чем на 37% по всему Европейскому союзу.
«Договоренность была достигнута после почти полутора лет переговоров, и, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, она помогает нам приблизиться к достижению целей климатической политики до 2030 года, одной из важнейших частей которой является переход от ископаемых источников энергии на местные возобновляемые источники энергии», — сказал министр окружающей среды Эстонии Мадис Каллас.
По словам заведующей отделом климата Министерства окружающей среды Кяди Ристкок, эстонские переговорщики сумели отстоять несколько важных для Эстонии позиций. Например, можно эффективнее реагировать на внезапное повышение цены на углеродную единицу по сравнению с предыдущим, а время запуска новой системы торговли квотами было перенесено на более позднее время, чем планировалось изначально.
«Новое согласованное решение поможет смягчить исключительно быстрый рост цен на CO2 в будущем. Для Эстонии также было важно сохранить принципы выделения бесплатных единиц эмиссии нашим предприятиям в целом. Согласно первоначальному соглашению, большинство принципов распределения бесплатных единиц останутся прежними как минимум до 2030 года. При этом в дальнейшем необходимо учитывать, что для выделения свободных единиц будут установлены дополнительные условия – должны быть выполнены рекомендации, представленные в энергоаудитах, а также должен быть составлен план климатической нейтральности для производственных единиц с самой низкой эффективностью», - сказала Ристкок.
В Эстонии по состоянию на начало 2022 года, 43 энергоемких производственных объекта входят в систему торговли квотами ЕС. Почти все они также получают некоторое количество бесплатных единиц, количество которых зависит от сферы деятельности объекта, объемов производства и эффективности.
В соответствии с соглашением, система будет распространена и на морской транспорт, для которого переговорщикам от Эстонии также удалось защитить несколько важных вопросов.
«Учитывая географическое положение Эстонии, для нас было важно, чтобы, по крайней мере на начальном этапе, в создаваемой системе были добавлены отличия для судов ледового класса, потому что корабли ледового класса тяжелее по сравнению с другими судами и это не дает возможности реализовать все меры по снижению выбросов парниковых газов для судов ледового класса. Согласно соглашению, исключение для судов ледового класса будет действовать до 2030 года», - добавила Ристкок.