ИТОГИ ГОДА ⟩ Министр: люди штурмуют ЭМО, до семейных врачей не достучаться, есть вопросы и с генераторами

700 зараженных – это критическая черта для больниц.

– Почему наши больницы до сих пор не готовы к отключениям электричества?

– Недавно в правительстве были учения, где проигрывалась ситуация с дефицитом электричества. Здравоохранение в любом случае останется неприкосновенным.

Сейчас у всех больниц есть свои генераторы. К сожалению, на примере Пайде мы увидели, что мощностей генератора хватает на работу ЭМО, но не хватает на проведение анализов.

А экстренная медицина без срочных анализов – это не медицина. Так что получилось так, что все больницы отрапортовали о готовности самостоятельно обеспечить электричеством ЭМО на 72 часа, а на поверку вышло, что в таких условиях работала только половина отделения экстренной медицины.

У нас есть план и 4 миллиона евро, которые позволят покрыть самые необходимые нужды.

Огромные проблемы в детской больнице в Таллинне. Там есть генератор, который способен покрыть только потребности ЭМО. Несложно представить, что будет, если все остальное здание, в котором находятся дети, останется без света. Да и генератору уже 20 лет. Так что на бумаге у нас есть готовность, а в реальности нужно много над чем поработать.

– Что происходит с запасами лекарств?