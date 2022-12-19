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ИТОГИ ГОДА ⟩ Министр: люди штурмуют ЭМО, до семейных врачей не достучаться, есть вопросы и с генераторами

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Министр: люди штурмуют ЭМО, до семейных врачей не достучаться, есть вопросы и с генераторами
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  • Необходимо снизить НСО на лекарства до пяти процентов
  • В больницах почти 500 пациентов с ковидом и гриппом
  • Семейных врачей нужно обязать снимать трубку

С нового года назревают проблемы с оплатой больничных листов, запасы лекарств на исходе, отделения экстренной медицины перегружены. Что происходит? Почему накопилось столько проблем? Ситуация на рынке труда еще сложнее?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире министр здоровья и труда Пеэп Петерсон (Социал-демократическая партия).

Выдержки из беседы:

– Отовсюду идут сообщения, что отделения экстренной медицины перегружены, дети с температурой под 40 часами ждут приема дежурного врача. Почему доступ к жизненно важным услугам ухудшается?

– На фоне гриппа и ковида очереди удлиняются. Что касается Таллинна, то у меня возникает вопрос, почему больные стоят в очереди в отделении экстренной медицины PERH, а не обслуживаются в семейных центрах? Потому что до них не дозвониться.

Проблема в том, что семейные врачи – свободные предприниматели. Их невозможно обязать, чтобы их телефоны были постоянно в сети. Однако, позиция Больничной кассы (БК) должна заключаться в том, что если у врача есть договор с БК, он обязан отвечать на звонки и письма.

Так больше не может продолжаться. Больничная касса должна обязать семейные центры снимать трубку, когда звонит пациент.

Это нужно вписать в условия получения финансирования от БК. Начальник PERH уже тоже понял, что пора менять логистику в больнице.

– Правда ли, что заболевших гриппом и омикроном уже так много, что совсем недалеко и до ЧС?

– Известно, что как только количество пациентов приближается к 400, возникает необходимость ограничивать плановое лечение. На сегодня в больницах находится 287 ковид-пациентов и 200 больных гриппом.

Всего в больницах находится почти 500  пациентов с ковидом и гриппом. Это означает, что кое-где плановое лечение уже невозможно.

700 зараженных – это критическая черта для больниц.

– Почему наши больницы до сих пор не готовы к отключениям электричества?

– Недавно в правительстве были учения, где проигрывалась ситуация с дефицитом электричества. Здравоохранение в любом случае останется неприкосновенным.

Сейчас у всех больниц есть свои генераторы. К сожалению, на примере Пайде мы увидели, что мощностей генератора хватает на работу ЭМО, но не хватает на проведение анализов.

А экстренная медицина без срочных анализов – это не медицина. Так что получилось так, что все больницы отрапортовали о готовности самостоятельно обеспечить электричеством ЭМО на 72 часа, а на поверку вышло, что в таких условиях работала только половина отделения экстренной медицины.

У нас есть план и 4 миллиона евро, которые позволят покрыть самые необходимые нужды.

Огромные проблемы в детской больнице в Таллинне. Там есть генератор, который способен покрыть только потребности ЭМО. Несложно представить, что будет, если все остальное здание, в котором находятся дети, останется без света. Да и генератору уже 20 лет. Так что на бумаге у нас есть готовность, а в реальности нужно много над чем поработать.

– Что происходит с запасами лекарств?

– С некоторыми антибиотиками, действительно, есть проблемы. Мои коллеги-министры из Финляндии и других стран ЕС подтверждают, что и там проблемы есть, но они не глобальные. Дефицит одного из детских антибиотиков сегодня наблюдается на уровне всей Европы, и Еврокомиссия занимается подготовкой единого тендера.

– На это уйдет немало времени. Есть ли у государства план Б на случай, если закончатся антибиотики?

– Сейчас врачебная комиссия рекомендует выписывать другие лекарства, одновременно будут поставки лекарств из других стран, в той же Болгарии есть еще резервы. Мы ищем закончившиеся антибиотики и общаемся на этот предмет с другими странами.

– Прочему дорогие и качественные препараты для онкобольных доступны в Германии, но не доступны в Эстонии?

– Во время большого финансового кризиса 2009 года в Эстонии изменили закон, повысив НСО на лекарства с 5 до 9%. В производстве парламента находится законопроект, который предусматривает снижение НСО до 5% на препараты для онкобольных.

Мы настаиваем на том, чтобы снизить НСО до 5% на все лекарства.

Другой выход в том, чтобы просто выделялось больше денег.

– Откуда их взять?

– Бюджет БК не растет так быстро, как зарплаты и расходы в медицине. Пора изменить систему финансирования.

– Как? Отказаться от принципа солидарности?

– Наоборот, нужно вернуться к справедливой солидарной ответственности. Мы слишком бедны, чтобы позволить себе закупить все необходимые лекарства, и, как выяснилось, особенно «бедны» – адвокаты, аудиторы и другие категории граждан, вклад которых сейчас несоизмеримо мал в сравнении с уровнем их зарплат.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: в медицине и на рынке труда нет проблем, есть только вопросы? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Ted Baker
Студия Postimees: в медицине и на рынке труда нет проблем, есть только вопросы? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Ted Baker Фото: Eero Vabamägi/Postimees
  • Есть ли у государства план Б на случай, если не удастся пополнить запасы лекарств?
  • Почему больницы до сих пор не готовы к отключениям электричества?
  • Справляются ли медучреждения с наплывом зараженных гриппом и омикроном?
  • Во что выльется промедление с оплатой больничных листов, которые с нового года подлежат компенсации только с четвертого дня вместо обещанного второго?
  • Зачем министр хочет переложить ответственность за вакцинацию в школах на несовершеннолетних детей и школьных медсестер?
  • Отделения экстренной медицины снова перегружены. Почему доступ к жизненно важным услугам ухудшается?
  • Что предпринимает государство для избежания худших сценариев на рынке труда?
  • Во что выльется закрытие пограничного транспортного моста в Нарве?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Ted Baker 

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