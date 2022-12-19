С нового года назревают проблемы с оплатой больничных листов, запасы лекарств на исходе, отделения экстренной медицины перегружены. Что происходит? Почему накопилось столько проблем? Ситуация на рынке труда еще сложнее?
ИТОГИ ГОДА ⟩ Студия Postimees: в медицине и на рынке труда нет проблем, есть только вопросы?
14:00
Студия Postimees: в медицине и на рынке труда нет проблем, есть только вопросы?
Итоги года подведем в студии Rus.Postimees с министром здоровья и труда Пеэпом Петерсоном (Социал-демократическая партия). Смотрите прямой эфир в 14:00!
- Есть ли у государства план Б на случай, если не удастся пополнить запасы лекарств?
- Почему больницы до сих пор не готовы к отключениям электричества?
- Справляются ли медучреждения с наплывом зараженных гриппом и омикроном?
- Во что выльется промедление с оплатой больничных листов, которые с нового года подлежат компенсации только с четвертого дня вместо обещанного второго?
- Зачем министр хочет переложить ответственность за вакцинацию в школах на несовершеннолетних детей и школьных медсестер?
- Отделения экстренной модицины снова перегружены. Почему доступ к жизненно важным услугам ухудшается?
- Что предпринимает государство для избежания худших сценариев на рынке труда?
- Во что выльется закрытие пограничного транспортного моста в Нарве?
Ключевые слова