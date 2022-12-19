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ИТОГИ ГОДА ⟩ Студия Postimees: в медицине и на рынке труда нет проблем, есть только вопросы?

14:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: в медицине и на рынке труда нет проблем, есть только вопросы?
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С нового года назревают проблемы с оплатой больничных листов, запасы лекарств на исходе, отделения экстренной медицины перегружены. Что происходит? Почему накопилось столько проблем? Ситуация на рынке труда еще сложнее?

Итоги года подведем в студии Rus.Postimees с министром здоровья и труда Пеэпом Петерсоном (Социал-демократическая партия). Смотрите прямой эфир в 14:00!

  • Есть ли у государства план Б на случай, если не удастся пополнить запасы лекарств?
  • Почему больницы до сих пор не готовы к отключениям электричества?
  • Справляются ли медучреждения с наплывом зараженных гриппом и омикроном?
  • Во что выльется промедление с оплатой больничных листов, которые с нового года подлежат компенсации только с четвертого дня вместо обещанного второго?
  • Зачем министр хочет переложить ответственность за вакцинацию в школах на несовершеннолетних детей и школьных медсестер?
  • Отделения экстренной модицины снова перегружены. Почему доступ к жизненно важным услугам ухудшается?
  • Что предпринимает государство для избежания худших сценариев на рынке труда?
  • Во что выльется закрытие пограничного транспортного моста в Нарве?
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