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POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Бахмут готовится к уличным боям

Яанус Пийрсалу
, журналист
Бахмут готовится к уличным боям
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Фото: Jaanus Piirsalu

На востоке Украины самые острые бои идут за город Бахмут, где украинские части уже активно готовятся к уличным боям.

В Бахмуте может повториться сценарий Северодонецка, где были недели кровопролитных уличных боев, пока украинская армия не отступила на более выгодные позиции, чтобы сохранить жизни своих солдат и горожан.

Последний раз Postimees был в Бахмуте пять недель назад. Тогда линия фронта была еще в нескольких километрах от города, но сейчас российские части уже проникли в город с двух направлений.

Украинские военные вчера сообщили Postimees, что российские военные с юга приблизились на 1,5-2 километра от центра города. На юге российские подразделения уже форсировали реку Бахмутку, разделяющую город. Также российские части приблизились к центру города в восточном направлении: примерно на километр по сравнению с ноябрем.

Jaanus Piirsalu

Если в ноябре в городе было мало украинских военных - по городу передвигались в основном военные патрули - то сейчас в Бахмуте их много. Некоторые военные уже готовят позиции для городских боев. На улицах в центре города построено множество танковых заграждений.

По городу движется много украинской бронетехники. Эхо обстрела настолько обычное дело для города, что местные жители его уже даже не замечают, если только совсем близко не падают артиллерийские снаряды или мины.

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