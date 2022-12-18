POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Бахмут готовится к уличным боям

В Бахмуте может повториться сценарий Северодонецка, где были недели кровопролитных уличных боев, пока украинская армия не отступила на более выгодные позиции, чтобы сохранить жизни своих солдат и горожан.

Последний раз Postimees был в Бахмуте пять недель назад. Тогда линия фронта была еще в нескольких километрах от города, но сейчас российские части уже проникли в город с двух направлений.

Украинские военные вчера сообщили Postimees, что российские военные с юга приблизились на 1,5-2 километра от центра города. На юге российские подразделения уже форсировали реку Бахмутку, разделяющую город. Также российские части приблизились к центру города в восточном направлении: примерно на километр по сравнению с ноябрем.