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Смотрите, как награждали сборную Аргентины и что творили болельщики

rus.postimees.ee
Смотрите, как награждали сборную Аргентины и что творили болельщики
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Чемпионат мира по футболу завершился победой сборной Аргентины. 

Мы увидели потрясающий матч между командами Аргентины и Франции, команды продемонстрировали все. И, казалось бы, безусловную победу аргентинцев и два потрясающих гола от Франции, которые изменили ход игры.

И битву второго тайма, завершившуюся снова ничьей. 

Нам показали экстра таймы. когда измотанные команды до последнего пытались вырвать победу. 

И серию пенальти, которая решила все.

Смотрите, как праздновал Лионель Месси и его сборная, смотрите, как праздновали болельщики!

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