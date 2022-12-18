Чемпионат мира по футболу завершился победой сборной Аргентины.
Смотрите, как награждали сборную Аргентины и что творили болельщики
Смотрите, как награждали сборную Аргентины и что творили болельщики
Мы увидели потрясающий матч между командами Аргентины и Франции, команды продемонстрировали все. И, казалось бы, безусловную победу аргентинцев и два потрясающих гола от Франции, которые изменили ход игры.
И битву второго тайма, завершившуюся снова ничьей.
Нам показали экстра таймы. когда измотанные команды до последнего пытались вырвать победу.
И серию пенальти, которая решила все.
Смотрите, как праздновал Лионель Месси и его сборная, смотрите, как праздновали болельщики!