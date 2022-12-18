В Иркутской области на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении произошел пожар, пишет Meduza.
ВИДЕО ⟩ В России загорелось нефтегазовое месторождение
В России загорелось нефтегазовое месторождение
Согласно сообщению МЧС России, горит технологическая установка комплексной подготовки природного газа.
По предварительным данным, пострадал один человек, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Площадь возгорания оценивается в тысячу квадратных метров, пожару присвоен третий уровень сложности, заявил он. В МЧС позже заявили, что площадь пожара составляет 400 квадратных метров.