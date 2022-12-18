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ВИДЕО ⟩ В России загорелось нефтегазовое месторождение

Meduza.io
В России загорелось нефтегазовое месторождение
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Фото: Скриншот с видео

В Иркутской области на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении произошел пожар, пишет Meduza.

Согласно сообщению МЧС России, горит технологическая установка комплексной подготовки природного газа.

По предварительным данным, пострадал один человек, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Площадь возгорания оценивается в тысячу квадратных метров, пожару присвоен третий уровень сложности, заявил он. В МЧС позже заявили, что площадь пожара составляет 400 квадратных метров.

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