ВИДЕО ⟩ В России загорелось нефтегазовое месторождение

По предварительным данным, пострадал один человек, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Площадь возгорания оценивается в тысячу квадратных метров, пожару присвоен третий уровень сложности, заявил он. В МЧС позже заявили, что площадь пожара составляет 400 квадратных метров.