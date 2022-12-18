С Рождеством: Евросоюз хочет подарить людям новые скрытые налоги

На этой неделе Европейский союз ввел целый ряд новых законов, касающихся торговли углеродными квотами. Хотя на первый взгляд обывателю политика в отношении выбросов CO2 может показаться далекой, многие из этих изменений оказывают непосредственное влияние на всех.

В четверг был согласован так называемый пограничный налог на CO2. Официально этот шаг также пытается направить третьи страны на зеленый поворот: а именно, компании, производящие алюминий, сталь и удобрения из третьих стран в Европу, должны платить налог на выбросы CO2, если они не могут доказать, что их производство достаточно экологично.