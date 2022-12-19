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Война в Украине, 299-й день ⟩ Рано утром Киев атаковали более 20 дронов

rus.postimees.ee
Рано утром Киев атаковали более 20 дронов
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Иранский дрон. Фото иллюстративное.
Иранский дрон. Фото иллюстративное. Фото: SERGEI SUPINSKY/AFP

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 299-го дня войны, 19 декабря. 

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