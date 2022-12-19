Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сегодня посетит Эстонию

В Таллинне Сунак встретится с премьер-министром Каей Каллас и посетит расположение британских вооруженных сил в Тапа.

Сунак прибудет в Эстонию из Риги: там он встречается с руководителями стран-участниц Объединенного экспедиционного корпуса.