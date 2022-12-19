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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сегодня посетит Эстонию

BNS
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сегодня посетит Эстонию
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Риши Сунак.
Риши Сунак. Фото: MAJA SMIEJKOWSKA

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в понедельник с однодневным визитом посетит Эстонию.

В Таллинне Сунак встретится с премьер-министром Каей Каллас и посетит расположение британских вооруженных сил в Тапа.

Сунак прибудет в Эстонию из Риги: там он встречается с руководителями стран-участниц Объединенного экспедиционного корпуса.

Объединенные экспедиционные силы Великобритании (JEF) - это экспедиционные силы под руководством Британии, которые на 2022 год включают военных из Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции и Норвегии.

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