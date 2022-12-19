Помочь было некому: в Ряпина при пожаре погиб мужчина

В воскресенье в 23:12 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Ряпина горит двухэтажный жилой дом. По предварительной информации, огонь уже охватил крышу.

Прибывшая на место происшетвия первой бригада скорой помощи подтвердила возгорание в жилом доме. В 23:28 соседи сообщили, что на втором этаже дома проживает мужчина. В 00:09 в ходе спасательных работ был обнаружен мертвый человек. Единственные родственники покойного, как предполагается, живут в России. В доме был работающий дымовой датчик. Пожар потушили к 00:55.

Пока неизвестно, что стало причиной возгорания. Дальнейшее расследование установит причину пожара. В этом году это уже 45-й человек, погибший при пожаре.