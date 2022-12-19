В почтовых отделениях обнаружили сотни предметов, запрещенных для отправки

«В преддверии Нового года увеличилось число покупок пиротехнических изделий в интернете, в том числе и в зарубежных интернет-магазинах. Требования к продаже пиротехнических изделий различаются от страны к стране, поэтому в вашей корзине могут оказаться товары, приобретение и использование которых в Эстонии запрещено или требует специального разрешения.

Обращаем ваше внимание, что отправка пиротехнических изделий по почте в Эстонии запрещена - их задерживают на таможне и проверяют право заказчика на приобретение изделия. При обнаружении нарушения может быть заведено дело о проступке и уничтожение заказанной продукции», - пояснила руководитель технического отдела TTJA Ингрид Тейнемаа.

TTJA напоминает, что при заказе пиротехники необходимо:

всегда выбирать в качестве способа доставки курьерский транспорт (если это позволяют условия поставщика курьерских услуг) или воспользоваться самовывозом;



следить за категорией товара, а также удостовериться, что он соответствует вашему возрасту: товары категории F1 может приобретать лицо не моложе 12 лет с учетом возрастного ограничения, указанного производителем на упаковке пиротехнического изделия; Вам должно быть не менее 18 лет, чтобы приобретать товары категорий F2, F3, T1 и P1;



иметь в виду, что продукты и петарды категорий Ф4, Т2 и Р2 запрещены для рядовых потребителей;



принять во внимание, что заказ или ввоз пиротехнических изделий из стран, не входящих в ЕС, запрещен без разрешения на транспортировку со стороны TTJA.