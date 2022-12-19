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Член Рийгикогу отреагировал на победу Аргентины на ЧМ расистским комментарием

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Член Рийгикогу отреагировал на победу Аргентины на ЧМ расистским комментарием
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Урмас Рейтельманн (EKRE), Кингсли Коман и Килиан Мбаппе.
Урмас Рейтельманн (EKRE), Кингсли Коман и Килиан Мбаппе. Фото: Kollaaž - Mihkel Maripuu / Markus Ulmer / Imago / Scanpix

После захватывающего финального матча чемпионата мира, в котором сборная Аргентины вышла победителем, член EKRE Урмас Рейтельманн прокомментировал победу Аргентины в социальных сетях.

«БЕЛЫЕ победили!» - написал Рейтельманн в Facebook.

Судя по всему, член Рийгикогу сослался на тот факт, что во французской футбольной команде большое количество чернокожих игроков.

Например, у француза Килиана Мбаппе, ставшего лучшим бомбардиром чемпионата, родители из Камеруна и Алжира, а у Усмана Дембеле родители из Мавритании и Мали. Однако оба футболиста родились и выросли во Франции.

Родители Орельена Чуамена и Кингсли Комана, проигравших в решающей серии пенальти, родом из Камеруна и Гваделупы, хотя футболисты также всю жизнь прожили во Франции.

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