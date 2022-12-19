Член Рийгикогу отреагировал на победу Аргентины на ЧМ расистским комментарием

«БЕЛЫЕ победили!» - написал Рейтельманн в Facebook.

Судя по всему, член Рийгикогу сослался на тот факт, что во французской футбольной команде большое количество чернокожих игроков.

Например, у француза Килиана Мбаппе, ставшего лучшим бомбардиром чемпионата, родители из Камеруна и Алжира, а у Усмана Дембеле родители из Мавритании и Мали. Однако оба футболиста родились и выросли во Франции.