После захватывающего финального матча чемпионата мира, в котором сборная Аргентины вышла победителем, член EKRE Урмас Рейтельманн прокомментировал победу Аргентины в социальных сетях.
Член Рийгикогу отреагировал на победу Аргентины на ЧМ расистским комментарием
Член Рийгикогу отреагировал на победу Аргентины на ЧМ расистским комментарием
«БЕЛЫЕ победили!» - написал Рейтельманн в Facebook.
Судя по всему, член Рийгикогу сослался на тот факт, что во французской футбольной команде большое количество чернокожих игроков.
Например, у француза Килиана Мбаппе, ставшего лучшим бомбардиром чемпионата, родители из Камеруна и Алжира, а у Усмана Дембеле родители из Мавритании и Мали. Однако оба футболиста родились и выросли во Франции.
Родители Орельена Чуамена и Кингсли Комана, проигравших в решающей серии пенальти, родом из Камеруна и Гваделупы, хотя футболисты также всю жизнь прожили во Франции.