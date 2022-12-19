Президент Алар Карис в понедельник примет участие во встрече президентов стран Балтии в Риге, где в центре обсуждения будут агрессия России в Украине, региональная безопасность и укрепление коллективной обороны в НАТО.
Карис назвал главное условие для достижения мира между Украиной и Россией
Об этом сообщила канцелярия президента Эстонии, отметив, что, по словам Алара Кариса, решение важнейших проблем, стоящих перед нами сегодня, заключается в налаженном сотрудничестве и солидарности, потому что только поддержка друг друга делает нас сильнее.
«Сотрудничество между странами Балтии сегодня важнее, чем когда-либо прежде. Более того, это решающий фактор нашей стойкости в нынешней сложной ситуации», – сказал президент Карис. – Мы давно поняли, что Балтийский регион – это единое пространство с точки зрения безопасности. То же самое относится и к энергетике. Уязвимость одной страны угрожает всем нам».
По словам главы эстонского государства, говорить о каком-либо мире или прекращении огня в Украине в случае российской агрессии преждевременно. «Самое главное – оказать военную помощь Украине, чтобы страна выиграла эту войну, – сказал президент Карис. – Мир возможен только тогда, когда агрессия полностью потерпит поражение и военные преступники предстанут перед судом».
По словам президента Кариса, необходимо безотлагательно реализовать решения, принятые на мадридском саммите альянса, по усилению потенциала сдерживания и обороны НАТО в Балтийском регионе, самое позднее к саммиту в Вильнюсе летом 2023 года.
«Коллективная защита не бесплатна. Мы это знаем и также все больше и больше инвестируем в нашу оборону», – сказал президент Карис и добавил, что в следующем году расходы Эстонии на оборону приблизятся почти к трем процентам ВВП. По его словам, важно, чтобы все союзники выполняли свои коллективные обязательства.
На встрече, проводящейся в Риге по приглашению Эгилса Левитса, президента Латвии в качестве страны – нынешнего председателя в Совете министров стран Балтии, пойдет речь, помимо возможностей помощи и поддержки Украины, о рассинхронизации энергосистемы с российской электросетью, поставках газа этой зимой, строительстве Rail Baltic и сотрудничестве в Совете министров Балтийских стран в следующий период, когда Эстония будет председателем совета.
В новом году, в соответствии с обычной ротацией, начинается период председательства Эстонии в Совете министров стран Балтии. Эстония примет пост председателя в Балтийском формате сотрудничества от Латвии. В ходе своего председательства Эстония сосредоточится на вопросах региональной безопасности, крупных совместных энергетических и транспортных проектов, решения проблем изменения климата и политики соседства Европейского союза.