Карис назвал главное условие для достижения мира между Украиной и Россией

Об этом сообщила канцелярия президента Эстонии, отметив, что, по словам Алара Кариса, решение важнейших проблем, стоящих перед нами сегодня, заключается в налаженном сотрудничестве и солидарности, потому что только поддержка друг друга делает нас сильнее.

«Сотрудничество между странами Балтии сегодня важнее, чем когда-либо прежде. Более того, это решающий фактор нашей стойкости в нынешней сложной ситуации», – сказал президент Карис. – Мы давно поняли, что Балтийский регион – это единое пространство с точки зрения безопасности. То же самое относится и к энергетике. Уязвимость одной страны угрожает всем нам».

По словам главы эстонского государства, говорить о каком-либо мире или прекращении огня в Украине в случае российской агрессии преждевременно. «Самое главное – оказать военную помощь Украине, чтобы страна выиграла эту войну, – сказал президент Карис. – Мир возможен только тогда, когда агрессия полностью потерпит поражение и военные преступники предстанут перед судом».

По словам президента Кариса, необходимо безотлагательно реализовать решения, принятые на мадридском саммите альянса, по усилению потенциала сдерживания и обороны НАТО в Балтийском регионе, самое позднее к саммиту в Вильнюсе летом 2023 года.