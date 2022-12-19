В праздничный период половина жителей Эстонии планирует включить режим жесткой экономии

Помимо прочего, они намереваются делить расходы со своими близкими, а также покупать меньше украшений, еды и подарков.

«Результаты опроса четко показывают, что высокие цены и инфляция сказываются на кошельках жителей Эстонии, и если в раньше праздничный сезон был для них настоящим праздником шопинга, то в этом году люди постараются сэкономить и избежать ненужных расходов», – сказала руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен.

22% респондентов отметили, что хотят сэкономить на различных практических вещах, например, покупать меньше еды, гирлянд и других украшений. 12% планируют разделить расходы с близкими, чтобы меньше ударить по собственному кошельку, а кроме того, ищут способы провести торжества не у себя дома, а в другом месте. 12% жителей страны намереваются покупать меньше подарков, а 2% отменят свою традиционную праздничную поездку за границу.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, все еще есть и те, кто не планирует менять в праздничный сезон сложившуюся практику расходов. 32% принявших участие в опросе ответили, что не хотят сокращать траты и будут праздновать как обычно.

По словам 10% жителей Эстонии, праздники они не отмечают, поэтому и менять свои траты не планируют.

«Понятно, что в праздничный сезон расходы людей обычно довольно высоки, поэтому логично искать способы сэкономить на них, но еще важнее попытаться сократить текущие расходы. Многие сегодня используют массу стриминговых сервисов, приложений для заказа еды и других услуг. Поэтому помимо экономии на подарках, стоит тщательно пересмотреть свои ежемесячные расходы, составить бюджет и решить, как было бы можно меньше тратить в долгосрочной перспективе», – добавила Хакиайнен.

Результаты опроса были относительно схожими в Эстонии, Латвии и Литве. Около трети респондентов во время праздничного сезона не будет сокращать расходы, и примерно половина ищет способы сэкономить деньги, сокращая траты на подарки, украшения и еду.