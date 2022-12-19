Не стоит пугаться: самолеты союзников тренируются в воздушном пространстве Эстонии

Полеты на малых высотах будут проходить 19-20 декабря и 24 декабря в районах Южной и Центральной Эстонии не ниже 152 метров (500 футов) между 10 и 14 часами. Не исключено, что самолеты будут пролетать над населенными пунктами, но все же по возможности будут стараться избегать этого.