На этой неделе пилоты ВВС Германии на истребителях Eurofighter Typhoon, несущих службу на авиабазе Эмари, совершат полеты в воздушном пространстве Эстонии, в том числе на малых высотах.
Не стоит пугаться: самолеты союзников тренируются в воздушном пространстве Эстонии
Полеты на малых высотах будут проходить 19-20 декабря и 24 декабря в районах Южной и Центральной Эстонии не ниже 152 метров (500 футов) между 10 и 14 часами. Не исключено, что самолеты будут пролетать над населенными пунктами, но все же по возможности будут стараться избегать этого.
Государства-члены НАТО выделили определенные участки своего воздушного пространства для учений ВВС, включая для полетов на малых высотах.
Тренировки на малых высотах проводятся в соответствии с законодательством Эстонии и по согласованию с Департаментом транспорта и Lennuliiklustenindus AS.
Согласно решению Североатлантического совета, воздушные силы стран-членов НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы. Самолеты, обеспечивающие воздушную безопасность, базируются на авиабазе Эмари в Эстонии и на авиабазе Шяуляй в Литве.