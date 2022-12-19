Член Рийгикогу, социал-демократ Раймонд Кальюлайд отреагировал на расистский комментарий депутата от EKRE Урмаса Рейтельманна, который отметил победу футбольной сборной Аргентины над Францией постом в Facebook «БЕЛЫЕ победили!», намекая, по всей видимости, на то, что в сборной Франции есть игроки африканского происхождения.
Кальюлайд: заявивший о «победе белых» член EKRE Рейтельманн еще недавно называл русских паразитами и тиблами
Политик Урмас Рейтельманн известен тем, что называет людей тараканами, а проживающих в Эстонии русских - паразитами и «тиблами». Это очень влиятельный политик партии EKRE. Когда я заблокировал его выдвижение в качестве члена Делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в комиссии по иностранным делам, тогдашняя партия премьер-министра, Центристская партия, даже отправила одного из своих заместителей в комиссию по иностранным делам в экстренном порядке, чтобы обеспечить поддержку Рейтельманна в качестве представителя Эстонии в ПАСЕ.
Для меня это было совершенно непонятно - Центристская партия должна была заявить первой, что этот человек не подходит для представления Эстонской Республики, потому что он оскорбил треть ее населения и издевался над половиной жителей Таллинна. О значимости Рейтельмана свидетельствует и тот факт, что он баллотируется в Кристийне, Хааберсти и Пыхья-Таллинне, которые являются одними из самых важных избирательных округов в Эстонии. Обидно, что многие русскоязычные жители Эстонии в последнее время поддерживали EKRE.
К сожалению, такая риторика все чаще встречается в эстонской политике. В прошлую пятницу, например, один из депутатов «Отечества» употребил в отношении Ласнамяэ слово «тиблагорск» на заседании комиссии по делам ЕС. Никто не возразил против этого высказывания, никто не поднял шума, дискуссия продолжилась. Конечно, Рейтельманн может утверждать, что имел в виду цвет аргентинской футбольной формы или что-нибудь еще. Я очень надеюсь, что русскоязычные жители Эстонии поймут, что поддержка на выборах расистов и политиков, разжигающих ненависть к людям других национальностей, не несет за собой ничего хорошего.