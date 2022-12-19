Кальюлайд: заявивший о «победе белых» член EKRE Рейтельманн еще недавно называл русских паразитами и тиблами

Политик Урмас Рейтельманн известен тем, что называет людей тараканами, а проживающих в Эстонии русских - паразитами и «тиблами». Это очень влиятельный политик партии EKRE. Когда я заблокировал его выдвижение в качестве члена Делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в комиссии по иностранным делам, тогдашняя партия премьер-министра, Центристская партия, даже отправила одного из своих заместителей в комиссию по иностранным делам в экстренном порядке, чтобы обеспечить поддержку Рейтельманна в качестве представителя Эстонии в ПАСЕ.

Для меня это было совершенно непонятно - Центристская партия должна была заявить первой, что этот человек не подходит для представления Эстонской Республики, потому что он оскорбил треть ее населения и издевался над половиной жителей Таллинна. О значимости Рейтельмана свидетельствует и тот факт, что он баллотируется в Кристийне, Хааберсти и Пыхья-Таллинне, которые являются одними из самых важных избирательных округов в Эстонии. Обидно, что многие русскоязычные жители Эстонии в последнее время поддерживали EKRE.